Ferj define grupos e primeira rodada do Campeonato Carioca de 2027
Flamengo e Vasco ficam no Grupo A, enquanto Fluminense e Botafogo integram o Grupo B
A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) definiu, nesta sexta-feira (27), os grupos e os confrontos do Campeonato Carioca de 2027. Em arbitral realizado com representantes dos 12 clubes participantes, a entidade apresentou a divisão das equipes e os jogos da Taça Guanabara.
Atual tricampeão estadual, o Flamengo integra o Grupo A, ao lado do Vasco. Fluminense e Botafogo, por sua vez, estão no Grupo B. A novidade da próxima edição é o Americano, que conquistou o acesso à elite do futebol carioca após o título da Série A2 de 2026.
Na primeira rodada, o Flamengo enfrentará o Boavista, enquanto o Vasco terá pela frente o Madureira. O Fluminense estreia contra o Volta Redonda, e o Botafogo encara o Sampaio Corrêa. Os quatro grandes terão o mando de campo.
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Veja os grupos do Campeonato Carioca de 2027
Grupo A
Flamengo
Vasco
Bangu
Sampaio Corrêa
Volta Redonda
Nova Iguaçu
Grupo B
Fluminense
Botafogo
Madureira
Boavista
Portuguesa
Americano
Veja os jogos da primeira rodada do Campeonato Carioca
Flamengo x Boavista
Vasco x Madureira
Bangu x Portuguesa
Botafogo x Sampaio Corrêa
Fluminense x Volta Redonda
Nova Iguaçu x Americano
Novidades para o Campeonato Carioca de 2027
O torneio terá início em 13 de janeiro de 2027. Entre as novidades para a edição está o nome do troféu, que homenageará Evaristo de Macedo.
A Ferj sugeriu que as equipes jogassem sem as equipes principais até a segunda rodada do torneio. Os clubes terão 15 dias para definir essa questão. No entanto, será obrigatória a presença dos atletas a partir da terceira rodada. Nesta temporada, a obrigatoriedade foi a partir da quinta.
Outra novidade para o Carioca de 2027 será a final em jogo único. Outras mudanças ainda serão definidas em breve. A implementação do cartão azul e da entrevista pós-jogo dos árbitros será decidida em uma reunião em dezembro.
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