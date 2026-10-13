Mesmo com um a menos, Vasco vence o Boca Juniors na La Bombonera
Adson marcou o gol da vitória no primeiro tempo
O Vasco venceu o Boca Juniors por 1 a 0, na La Bombonera, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana. O gol cruz-maltino foi marcado por Adson ainda no primeiro tempo. As equipes decidem quem avança para a final na próxima terça-feira (20), no Maracanã.
➡️ Veja gol em Boca Juniors x Vasco: Adson abre o placar
Como foi Boca Juniors x Vasco?
Vasco é melhor e larga na frente
O Vasco fez um primeiro tempo consistente na La Bombonera. A equipe apresentou uma proposta de jogo bem definida e manteve a concentração mesmo diante das decisões contestadas da arbitragem e da pressão do adversário. O gol cruz-maltino saiu aos 24 minutos, quando Andrés Gómez acertou um cruzamento preciso para Adson cabecear no ângulo. Apesar do equilíbrio na posse de bola, o Vasco mostrou organização na construção das jogadas. Na reta final, o Boca Juniors aumentou a pressão e chegou ao ataque, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades.
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Expulsão mudou rumo da partida
O Boca Juniors voltou melhor para a segunda etapa, mas o Vasco teve a primeira chance de ampliar. Após tabela em velocidade com Adson, Paulo Henrique invadiu a área, ficou cara a cara com Montero e finalizou para fora. Na sequência, foi a vez do Boca contra-atacar. Blanco foi à linha de fundo e cruzou para a área cruz-maltina. A bola ganhou efeito, tomou a direção do gol e acertou a trave.
Aos 18 minutos, o lance que mudou o cenário da partida. Gómez tentou atrapalhar uma cobrança de falta do Boca e trocou empurrões com um adversário. O árbitro Piero Maza mostrou o cartão amarelo ao vascaíno e tentou afastá-lo. Gómez, porém, afastou o árbitro por duas vezes, tocando em sua barriga. Maza não gostou da atitude, aplicou o segundo amarelo e, na sequência, expulsou o colombiano.
Com um jogador a menos, o Vasco passou a se defender diante da pressão argentina. Flores avançou pela direita, invadiu a área e tocou para o meio. Sosa desviou a bola, que sobrou para Ascacibar finalizar de primeira e acertar o travessão. Apesar da pressão do Boca, o time cruz-maltino resistiu e segurou a vantagem, ficando mais perto de conquistar sua primeira vitória sobre os argentinos em competições oficiais.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
O lance que mudou o cenário da partida foi a expulsão de Andrés Gómez. Até então, o Vasco era superior e tinha a vantagem no placar. Com um jogador a menos, a equipe ficou mais vulnerável e abriu espaço para o Boca Juniors crescer no jogo.
Deu aula 🏅
Artilheiro do Vasco na Sula, Adson marcou o quinto gol pelo Cruz-Maltino na competição. O jogador foi escolhido por Pedro Emanuel para iniciar a partida na vaga de Colidio, que não pôde ser inscrito.
Ficou abaixo 📉
Conhecido do futebol brasileiro, Enner Valencia perdeu duas oportunidades de marcar para o Boca na La Bombonera.
Ei, Juiz! 😡
Entre os lances contestados pela torcida vascaína, um dos que mais geraram reclamações ocorreu logo no início da partida, quando Delgado acertou Andrés Gómez com a sola do pé. O árbitro Piero Maza aplicou apenas o cartão amarelo, e o VAR não recomendou a revisão do lance.
Não vou ver isso sozinho 🫣
✅ FICHA TÉCNICA
BOCA JUNIORS X VASCO
SUL-AMERICANA - SEMIFINAIS
📆 Data e horário: terça-feira, 12 de outubro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: La Bombonera
🟨 Árbitro: Piero Maza
🚩 Assistentes: José Retamal e Carlos Poblete
🖥️ VAR: José Cabero
⚽ Gols: Adson (VAS)
🟨 Cartões amarelos: Delgado (BOC), Adson (VAS), Sosa (VAS)
🟥 Cartões vermelhos: Andrés Gómez (VAS)
Escalação do Boca Juniors
Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera e Blanco; Ascacíbar (Romero), Delgado e Alarcón (Villa); Palacios (Merentiel), Flores e Valencia.
Escalação do Vasco
Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Saldívia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa (Gabriel Pereira), Thiago Mendes e Lescano (Ramon Rique); Andrés Gómez, Adson (Tchê Tchê) e Bruno Duarte (Brenner).
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