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Conselho Deliberativo aprova venda da SAF do Vasco para Lamacchia

Conselheiros votaram a favor da reforma do estatuto e do novo investidor

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
06/10/2026 21:40
Atualizado há 10 minutos
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Reuniao do conselho deliberativo do Vasco
Reuniao do conselho deliberativo do Vasco (Foto: Reprodução)

O Conselho Deliberativo do Vasco aprovou nesta terça-feira (6) a proposta da Almirante Participações para a aquisição do controle da SAF do clube. A decisão representa mais um passo no processo de mudança do controle societário da empresa, mas a operação ainda depende da aprovação dos sócios em Assembleia Geral.

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A proposta prevê que a Almirante Participações, empresa ligada ao empresário Marcos Faria Lamacchia, fique com 90% das ações da Nova SAF. O Vasco associativo permanecerá com 10% e manterá seus direitos especiais previstos na operação.

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Com o aval do Conselho Deliberativo, o processo agora avança para a Assembleia Geral. É nesta etapa que os sócios estatutários do Vasco terão a palavra final sobre a operação. A aprovação na Assembleia é necessária para que a transferência dos 90% da SAF para a Almirante Participações seja concluída.

Caso também seja aprovada pelos sócios, a Almirante Participações passará oficialmente a controlar 90% da SAF do Vasco, encerrando o processo de transição para o novo grupo.

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Placar da votação

  • 175 votos a favor
  • 26 contrários
  • 3 abstenções
  • Total de 204 votos
Sede Náutica do Vasco
Torcedores do Vasco na sede náutica do clube (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

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