Conselho Deliberativo aprova venda da SAF do Vasco para Lamacchia
Conselheiros votaram a favor da reforma do estatuto e do novo investidor
O Conselho Deliberativo do Vasco aprovou nesta terça-feira (6) a proposta da Almirante Participações para a aquisição do controle da SAF do clube. A decisão representa mais um passo no processo de mudança do controle societário da empresa, mas a operação ainda depende da aprovação dos sócios em Assembleia Geral.
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A proposta prevê que a Almirante Participações, empresa ligada ao empresário Marcos Faria Lamacchia, fique com 90% das ações da Nova SAF. O Vasco associativo permanecerá com 10% e manterá seus direitos especiais previstos na operação.
Com o aval do Conselho Deliberativo, o processo agora avança para a Assembleia Geral. É nesta etapa que os sócios estatutários do Vasco terão a palavra final sobre a operação. A aprovação na Assembleia é necessária para que a transferência dos 90% da SAF para a Almirante Participações seja concluída.
Caso também seja aprovada pelos sócios, a Almirante Participações passará oficialmente a controlar 90% da SAF do Vasco, encerrando o processo de transição para o novo grupo.
Placar da votação
- 175 votos a favor
- 26 contrários
- 3 abstenções
- Total de 204 votos
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