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Derrota para o São Paulo é retrato cruel de um Vasco dividido em três

Vasco segue em 3 competições: Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/10/2026 06:30
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treinador do Vasco Pedro Emanuel no 1 a 0 sobre o Boca
Treinador do Vasco Pedro Emanuel no 1 a 0 sobre o Boca (Foto: Luis ROBAYO/AFP)

O Vasco foi derrotado pelo São Paulo por 1 a 0, neste sábado, no Morumbi, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além dos três pontos deixados para trás, o resultado expôs as consequências de uma escolha defendida pelo técnico Pedro Emanuel ao longo da temporada: não abrir mão de nenhuma competição.

O Cruz-Maltino entrou em campo poucos dias depois de enfrentar o Boca Juniors, na Bombonera, pela semifinal da Sul-Americana, com um jogador a menos por quase 30 minutos.

A derrota para o São Paulo foi um duro golpe na filosofia do treinador português, que já deixou claro, em diferentes oportunidades, que não pretende abdicar de nenhuma das três competições disputadas pelo Vasco: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana.

— É lógico que temos urgência no Brasileirão, é nossa competição maior. Pela ambição que esse clube está a mostrar, não vou abdicar. Vou ser sincero, mesmo que a direção fale comigo sobre isso. Acho que seria injusto neste momento, nesta fase da competição, abdicar seja do que for — disse Pedro Emanuel após a classificação do Vasco às quartas de final da Sul-Americana, com a goleada por 4 a 1 sobre o Olimpia.

Mesmo com o jogo de volta da semifinal da Sul-Americana marcado para daqui a três dias, Pedro Emanuel optou por mandar a maior parte de seus principais jogadores a campo. Entre as exceções estavam Thiago Mendes, que só entrou aos 74 minutos, e o zagueiro Saldivia, que foi poupado.

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Mas essa conta de um Vasco dividido em três chegou justamente diante do São Paulo. E o prejuízo pode ir muito além dos pontos perdidos no Campeonato Brasileiro e do desgaste acumulado para a decisão. Paulo Henrique, um dos principais jogadores da equipe, deixou o gramado nos primeiros minutos do segundo tempo após sentir fortes dores na região da costela.

Paulo Henrique deixa jogo contra o São Paulo sentindo dores e preocupa o Vasco
Paulo Henrique deixa jogo contra o São Paulo sentindo dores e preocupa o Vasco (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

A possível ausência do lateral-direito seria um problema considerável para a decisão contra o Boca Juniors, marcada para terça-feira, no Maracanã. O Vasco já não poderá contar com o atacante Andrés Gómez, expulso no jogo de ida, e com Colidio, que não está inscrito na competição.

Paulo Henrique é uma peça importante tanto na construção ofensiva quanto na recomposição defensiva da equipe. Titular no confronto de ida, o lateral agora passa a ser uma preocupação para a comissão técnica às vésperas de um dos jogos mais importantes da temporada.

Thiago Mendes passa panorama de desgaste dos jogadores do Vasco

Após a derrota, Thiago Mendes, capitão vascaíno, reconheceu as dificuldades impostas pelo calendário e admitiu que parte do elenco ainda sentia os efeitos do confronto disputado na Argentina.

— É jogo quarta, sábado, domingo… um atrás do outro em sequência. A gente tenta se recuperar o máximo, sabemos que tem alguns jogadores desgastados pelo fato da gente ter jogado na Argentina com um jogador a menos, muitos estavam realmente cansados. Mas o futebol é assim, não há tempo para lamentar. Agora temos que descansar, porque temos que nos classificar na terça — comentou Thiago Mendes.

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A escolha de seguir com força máxima nas três competições mantém o Vasco na disputa por objetivos importantes (e tem funcionado), mas também aumenta o risco de que o desgaste comprometa justamente os jogos decisivos.

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