O Vasco publicou, na tarde deste domingo (11), o edital de convocação para a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) que decidirá sobre a venda de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) à Almirante Participações e Empreendimentos S/A, empresa ligada a Marcos Lamacchia. A votação será realizada no dia 23 de outubro, sexta-feira, das 10h às 20h (de Brasília), em formato híbrido, com opções presencial e online.

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De acordo com o edital, 7.195 sócios estão aptos a participar da votação. O processo presencial ocorrerá na Sede Náutica do clube, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Para que a venda seja aprovada, é necessária a maioria dos votos, com pelo menos 50% do total mais um.

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Assim como na votação do Conselho Deliberativo, além da negociação, os associados votarão uma proposta de alteração do Estatuto Social do Vasco. A mudança prevê a redução da participação mínima obrigatória do clube associativo na SAF, de 20% para 10%. A medida é necessária para viabilizar a proposta de aquisição de 90% das ações por Marcos Lamacchia, por meio da Almirante Participações.

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Última etapa interna

Na última terça-feira (6), o Conselho Deliberativo do Vasco aprovou a venda da SAF e a alteração estatutária. Agora, a decisão será submetida aos sócios em Assembleia Geral Extraordinária.

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Reunião do conselho deliberativo do Vasco que aprovou venda para a Almirante S.A. (Foto: Reprodução)

A aprovação na AGE representa a última etapa dos trâmites internos do clube para a conclusão da negociação. Depois disso, ainda será necessário cumprir os procedimentos junto à Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF), agência responsável pelas questões de fair play financeiro, antes de finalizar a venda da SAF à empresa de Marcos Lamacchia.

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