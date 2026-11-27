O relatório final da investigação das polícias civis do Rio de Janeiro e do Espírito Santo da Operação A Tropa mostrou fotos dos jogadores David, do Vasco, e Hayner, do Vila Nova, exibindo armas. As imagens foram utilizadas no trâmite que resultou na prisão da dupla.

Segundo o jornal O Globo, o relatório extraiu as imagens de um iPhone 17 Pro Max apreendido com David e de arquivos que estavam armazenados em nuvem. As imagens mostram ele com pistolas, revólveres e uma arma que parece com uma metralhadora.

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Outro investigado, Hayner aparece em foto segurando um fuzil com as iniciais 'CV', sigla associada ao Comando Vermelho, organização criminosa.

David com arma na mão (Foto: Reprodução)

David com arma na mão (Foto: Reprodução)

David com arma na mão (Foto: Reprodução)

Hayner com arma (Foto: Reprodução)

Defesa de David

O advogado de David, atacante do Vasco conhecido como DVD, manifestou-se nesta quinta-feira (26) após a prisão do jogador. Em conversa com jornalistas, Silmar Corrêa classificou a decisão como desproporcional, afirmou que o atleta vinha colaborando com a Justiça e anunciou que vai entrar com um habeas corpus para tentar reverter a prisão preventiva. Segundo apuração do Lance!, o jogador foi encaminhado para a unidade prisional em Benfica, no Rio de Janeiro.

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— A defesa recebeu com surpresa esse pedido de prisão, porque o David vinha colaborando, cumprindo todas as determinações judiciais. A gente acha completamente descabível, desproporcional essa medida tão grave que é a prisão — disse o advogado.

O defensor também negou o envolvimento do atacante nos crimes investigados pela Polícia Civil do Espírito Santo. Segundo ele, as mensagens encontradas durante as apurações estão fora de contexto e serão contestadas no processo.

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— O David não tem envolvimento. Essas mensagens que estão vinculadas estão completamente fora de contexto, a gente vai demonstrar isso — afirmou.

Entenda o caso envolvendo David, do Vasco

A prisão de David faz parte de uma investigação da Polícia Civil do Espírito Santo sobre uma suposta organização criminosa. O inquérito apura possíveis crimes de tráfico interestadual de drogas e armas, lavagem de dinheiro e organização criminosa, além de possíveis ligações com o Comando Vermelho (CV).

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O atacante já havia sido alvo da Operação A Tropa, deflagrada pela polícia capixaba. Na ocasião, a Justiça determinou a entrega do passaporte do jogador e o cumprimento de medidas cautelares enquanto as investigações seguiam.

O nome de David apareceu durante as apurações sobre Ruan de Freitas Camargo Cruz, amigo de infância do atacante que responde por uma tentativa de homicídio em 2024. Os investigadores encontraram conversas entre os dois e também com Hayner William Monjardim Cordeiro, jogador do Vila Nova.

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Em depoimento prestado em setembro, David negou envolvimento com o tráfico de drogas e armas.

Após a partida entre Vasco e Botafogo, em 30 de outubro, o atacante foi intimado a entregar o passaporte à Polícia Civil, por determinação da Justiça do Espírito Santo, no âmbito da Operação A Tropa.