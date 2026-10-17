PC Oliveira bate martelo sobre polêmica em São Paulo x Vasco

Aos 5 minutos do segundo tempo, o zagueiro Gabriel Pereira (que fez sua primeira partida como titular do Vasco) recebeu cartão vermelho após segurar Lucas Moura em contra-ataque promissor para o São Paulo, sendo o último homem da defesa cruz-maltina. Porém, após ser recomendado pelo VAR a revisar o lance, o árbitro Fernando Antônio Mendes cancelou a expulsão.

Ao analisar o lance, PC Oliveira, especialista em arbitragem e comentarista do Grupo Globo, concordou com a decisão de retirar a expulsão. O argumento apresentado pelo ex-árbitro foi de que o lançamento da jogada em questão era impreciso e distante do meio-campista do São Paulo. Sendo assim, ele considerou que não houve uma obstrução de chance clara de gol por parte do zagueiro vascaíno. 🟥Veja o lance:

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⚽ Veja o gol: Arthur marca para garantir vitória do São Paulo sobre o Vasco

São Paulo vence o Vasco no Morumbi

Com gol de Artur, o São Paulo venceu o Vasco por 1 a 0, na noite deste sábado (17), no Morumbis, pela 31ª rodada do Brasileirão, e alcançou a segunda vitória consecutiva, afastando o perigo de rebaixamento, agora com 42 pontos. O Cruz-Maltino, por sua vez, não vence há três rodadas na competição, tem 35 e vive situação complicada na tabela de classificação.