Cria do Flamengo marca quatro gols em goleada na Champions League Sub-19
Atacante de 18 anos foi o destaque da vitória do Shakhtar Donetsk sobre o Fenerbahçe e alcançou marca inédita na carreira
O atacante Ryan Roberto, revelado pelo Flamengo, marcou quatro gols na goleada do Shakhtar Donetsk por 6 a 0 sobre o Fenerbahçe, nesta quarta-feira (25), pela quinta rodada da UEFA Youth League, a Champions League Sub-19. O brasileiro de 18 anos foi o principal destaque da partida, disputada no estádio Kingsmeadow, em Londres, na Inglaterra.
Ryan marcou duas vezes em cada tempo. O primeiro gol saiu aos 26 minutos, após receber passe de Makar Tverdokhlib. Aos 40, completou uma jogada de Denys Petruk para ampliar a vantagem. Na etapa final, converteu um pênalti sofrido por ele próprio, aos 53, e fechou a goleada com um chute no ângulo, aos 87.
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Tverdokhlib e Oleksandr Chornenkyi marcaram os outros gols da equipe ucraniana, que conquistou sua primeira vitória na atual edição da competição após quatro derrotas consecutivas.
Após o confronto, Ryan Roberto, ex-Flamengo, comemorou o desempenho e revelou, em entrevista aos canais oficiais do Shakhtar, que nunca havia marcado quatro gols em uma mesma partida. O atacante também destacou a importância do resultado para recuperar a confiança da equipe.
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Com os quatro gols, o brasileiro chegou à mesma quantidade de bolas na rede em três partidas disputadas na Youth League nesta temporada.
Quem é Ryan Roberto, ex-jogador do Flamengo?
Ryan Roberto deixou o Flamengo em junho de 2026, quando foi negociado com o Shakhtar Donetsk. O jogador assinou contrato com a equipe ucraniana até junho de 2031, após uma passagem pelas categorias de base rubro-negras.
O atacante chegou ao Flamengo em 2023, vindo do Athletico-PR, e ganhou destaque nas equipes de formação. Pelo Sub-20, disputou 16 partidas, com seis gols e uma assistência, segundo os números divulgados pelo Shakhtar no anúncio da contratação. Também participou de dois jogos do Campeonato Carioca pelo time alternativo rubro-negro, em janeiro de 2026.
Em entrevista exclusiva ao LANCE!, em agosto, Ryan Roberto explicou que sua intenção inicial era conquistar espaço no time principal do Flamengo antes de buscar uma transferência para a Europa.
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— Eu sempre quis sair para jogar na Europa, mas meu primeiro passo, desde que cheguei ao Flamengo, sempre foi pensar em jogar no profissional do clube. Queria muito jogar no profissional do Flamengo, ter oportunidades, ter chances de jogar.
Desde a transferência, Ryan passou a atuar pelo Sub-21 do Shakhtar, além de participar da Youth League. O brasileiro também estreou pela equipe principal em setembro, em uma partida da Copa da Ucrânia.
A próxima partida do Shakhtar na Youth League será contra o Slovan Bratislava, no dia 9 de dezembro, pela última rodada da fase de liga.
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