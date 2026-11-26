A luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro entrou na reta decisiva, e o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) atualizou as probabilidades de descenso após o encerramento da 36ª rodada. O Internacional segue como o clube mais ameaçado entre os que ainda lutam pela permanência, enquanto Corinthians e Botafogo aparecem com riscos menores de disputar a Série B em 2027.

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O Colorado tem 94,7% de chances de rebaixamento, mesmo após a rodada, e ocupa a 18ª colocação, com 38 pontos. A equipe gaúcha precisa reagir nos dois últimos compromissos para evitar a queda à segunda divisão.

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O Corinthians, por sua vez, teve o risco reduzido após empatar com o Atlético-MG por 1 a 1, na Arena MRV. O resultado levou o Timão aos 41 pontos e tirou a equipe da zona de rebaixamento. Segundo o levantamento da UFMG, o clube paulista agora tem 24,9% de probabilidade de descenso.

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Já o Botafogo aparece em situação mais confortável. Com 4,1% de chances de rebaixamento, o Glorioso depende de uma combinação improvável de resultados para terminar entre os quatro últimos colocados.

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Chances de rebaixamento no Brasileirão

Segundo o levantamento da UFMG, Remo e Chapecoense já estão matematicamente rebaixados, com 100% de probabilidade de queda. O Internacional aparece na sequência, seguido por Mirassol, Grêmio e Corinthians.

Confira as probabilidades atualizadas:

UFMG atualizou risco de rebaixamento no Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)

Próximos jogos do Botafogo

O Botafogo terá dois compromissos para encerrar sua participação no Campeonato Brasileiro. O Glorioso enfrenta o Bahia, no Nilton Santos, e depois visita o Santos, na Vila Belmiro.

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Botafogo x Bahia – 28 de novembro, às 21h, no Nilton Santos.

– 28 de novembro, às 21h, no Nilton Santos. Santos x Botafogo – 2 de dezembro, às 21h30, na Vila Belmiro.

Próximos jogos do Corinthians

Fora da zona de rebaixamento, o Corinthians ainda terá dois confrontos decisivos para confirmar sua permanência na Série A. O primeiro será diante do Grêmio, em duelo direto na Neo Química Arena.

Corinthians x Grêmio – 29 de novembro, às 18h30, na Neo Química Arena.

– 29 de novembro, às 18h30, na Neo Química Arena. Remo x Corinthians – 2 de dezembro, às 21h30, no Mangueirão.

Próximos jogos do Internacional

Na zona de rebaixamento e com o maior risco de queda entre os clubes que ainda disputam a permanência, o Internacional terá dois jogos para tentar escapar da Série B.

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