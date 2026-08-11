Sorteio define os mandos de campo das quartas de final da Copa do Brasil
Sorteio definiu três clássicos nesta fase
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou nesta terça-feira (11), na sede da entidade, no Rio de Janeiro, o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2026. Além de definir os confrontos da próxima fase, o sorteio também determinou os mandos de campo dos jogos. As partidas de ida estão previstas para 26 de agosto, enquanto os duelos de volta serão disputados em 2 de setembro.
➡️ Quem chega mais forte? Confira o momento dos oito clubes classificados da Copa do Brasil
➡️ Quem chega mais forte? Confira o momento dos oito clubes classificados da Copa do Brasil
Os mandos de campo das quartas de final da Copa do Brasil
- Grêmio x Internacional (primeiro jogo, mando do Internacional; segundo jogo: Grêmio)
- Cruzeiro x Atlético-MG (primeiro jogo mando do Cruzeiro; segundo jogo: Atlético-MG)
Do outro lado da chave:
- Vasco x Vitória (Primeiro jogo mando do Vasco; segundo jogo: Vitória)
- Palmeiras x Santos (Primeiro jogo mando do: Palmeiras e segundo jogo: Santos)
Premiações da Copa do Brasil
A vaga nas quartas de final garantiu mais R$ 4 milhões em premiação aos clubes classificados. Como todos os oito times que seguem na competição entraram na quinta fase, as equipes acumulam, até o momento, R$ 9 milhões cada. A classificação para a semifinal renderá mais R$ 9 milhões, fazendo com que o valor acumulado dobre para os quatro clubes que avançarem.
- 5ª fase: R$ 2 milhões;
- Oitavas de final: R$ 3 milhões;
- Quartas de final: R$ 4 milhões;
- Semifinal: R$ 9 milhões;
- Vice-campeão: R$ 34 milhões;
- Campeão: R$ 78 milhões.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Calendário da Copa do Brasil
- Quartas de final: 26 de agosto (ida) e 2 de setembro (volta);
- Semifinal: 1º de novembro (ida) e 13 de novembro (volta);
- Final: 6 de dezembro (jogo único).
Futebol Nacional
ANÁLISE – Copa do Brasil terá uma final em jogo único e três em ida e voltaHá 18 minutos
Vasco
Vasco conhece adversário, mandos e chaveamento da Copa do BrasilHá 40 minutos
Futebol Nacional
Cruzeiro x Atlético: quem leva vantagem nos duelos pela Copa do Brasil?Há 42 minutos
Fora de Campo
Torcedores do Vitória reagem a confronto contra o Vasco: 'Freguês'Há 1 hora
Cruzeiro
Tem clássico! Cruzeiro enfrenta o Atlético nas quartas da Copa do BrasilHá 1 hora
Fora de Campo
Torcida do Palmeiras manda recado após sorteio da Copa do Brasil: 'Obrigação'Há 1 hora
Mais LANCE!