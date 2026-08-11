Sorteio define os mandos de campo das quartas de final da Copa do Brasil Sorteio definiu três clássicos nesta fase

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou nesta terça-feira (11), na sede da entidade, no Rio de Janeiro, o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2026. Além de definir os confrontos da próxima fase, o sorteio também determinou os mandos de campo dos jogos. As partidas de ida estão previstas para 26 de agosto, enquanto os duelos de volta serão disputados em 2 de setembro.

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Os mandos de campo das quartas de final da Copa do Brasil

Grêmio x Internacional (primeiro jogo, mando do Internacional; segundo jogo: Grêmio)

Cruzeiro x Atlético-MG (primeiro jogo mando do Cruzeiro; segundo jogo: Atlético-MG)

Do outro lado da chave:

Vasco x Vitória (Primeiro jogo mando do Vasco; segundo jogo: Vitória)

Palmeiras x Santos (Primeiro jogo mando do: Palmeiras e segundo jogo: Santos)

Taça Copa do Brasil (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Premiações da Copa do Brasil

A vaga nas quartas de final garantiu mais R$ 4 milhões em premiação aos clubes classificados. Como todos os oito times que seguem na competição entraram na quinta fase, as equipes acumulam, até o momento, R$ 9 milhões cada. A classificação para a semifinal renderá mais R$ 9 milhões, fazendo com que o valor acumulado dobre para os quatro clubes que avançarem.

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5ª fase: R$ 2 milhões;

Oitavas de final: R$ 3 milhões;

Quartas de final: R$ 4 milhões;

Semifinal: R$ 9 milhões;

Vice-campeão: R$ 34 milhões;

Campeão: R$ 78 milhões.

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