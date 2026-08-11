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Melhora do sistema defensivo impulsiona evolução do Vasco sob comando de Pedro Emanuel

Cruz-Maltino sofreu apenas cinco gols em sete jogos com o português

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 07:00
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Pedro Emanuel gesticula positivamente para time do Vasco
Pedro Emanuel na partida entre Vasco e Fluminense (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Desde a chegada de Pedro Emanuel, o Vasco tem apresentado evolução dentro de campo, e uma das principais mudanças passa diretamente pelo sistema defensivo. Em sete jogos sob o comando do treinador português, o Cruz-Maltino sofreu apenas cinco gols e deixou o campo sem ser vazado em três oportunidades. A melhora acontece justamente em um setor que se tornou uma das prioridades do trabalho do técnico desde os primeiros dias no clube.

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A preocupação com a defesa não é por acaso. Antes de iniciar a carreira como treinador, Pedro Emanuel foi zagueiro e construiu boa parte da carreira no futebol português. Pelo Porto, disputou mais de 100 partidas e fez parte do elenco campeão da Champions League na temporada 2003/04. Agora, à frente do Vasco, o ex-defensor busca aplicar a experiência acumulada no setor para organizar a equipe.

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Os números mostram uma diferença significativa em relação ao período anterior à chegada do português. Considerando os jogos sem contar o Campeonato Carioca, o Vasco havia sofrido 37 gols em 26 partidas, com apenas cinco jogos sem ser vazado — índice de 19%. Com Pedro Emanuel, são cinco gols sofridos em sete partidas e três jogos sem sofrer gols, o equivalente a 43% dos compromissos.

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Pedro Emanuel observa treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa
Pedro Emanuel durante treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

A equipe também passou a permitir menos finalizações no alvo e grandes chances aos adversários. Antes do treinador, o Vasco sofria, em média, 12,3 finalizações por partida e 4,1 no gol. Com Pedro Emanuel, esses números caíram para 11,3 e 2,7, respectivamente. A quantidade de grandes chances cedidas também despencou: de 47 em 26 jogos para seis em sete partidas.

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A evolução também é percebida pelos jogadores. Após o empate sem gols com Fluminense, Jair destacou a importância de o Vasco conseguir repetir atuações mais consistentes defensivamente.

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— Estamos em uma crescente. É o início de um trabalho com um treinador novo. A gente quer evoluir, principalmente ter uma sequência de vitórias. Saímos sem levar gol mais um jogo, esperamos vencer na quarta. O clube merece ter essa sequência de vitórias e merece subir na tabela do Brasileiro. Temos que valorizar isso também (sair sem levar gols) — analisou o volante após o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.

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Com a melhora do setor, a evolução defensiva também passou a influenciar o planejamento do Vasco no mercado de transferências. Inicialmente, a contratação de um zagueiro para atuar pelo lado direito da defesa, ao lado de Robert Renan, era considerada uma das prioridades. No entanto, a evolução de Carlos Cuesta fez o clube mudar a postura.

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Cuesta divide a bola com Hulk e Hércules no clássico entre Vasco e Fluminense
Cuesta divide a bola com Hulk e Hércules no clássico entre Vasco e Fluminense (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

A diretoria segue monitorando oportunidades no mercado, mas agora trata a busca por um novo defensor com mais cautela. A ideia é não contratar apenas por necessidade numérica e aguardar uma oportunidade que possa, de fato, elevar o nível do elenco. A evolução apresentada pelo sistema defensivo deu ao Vasco mais tranquilidade para conduzir essa busca.

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