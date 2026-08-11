AO VIVO: Assista ao sorteio das quartas de final da Copa do Brasil com o Lance!TV Evento acontece nesta terça-feira (11), às 11h, na sede da CBF

Nesta terça-feira (11), às 11h (de Brasília), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realiza o sorteio que define os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil de 2026. E você pode assistir ao evento ao vivo com o Lance!TV, conferindo todas as reações em relação ao anúncio do chaveamento. Clique aqui para assistir.

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Direto da sede da entidade, local do sorteio, João Vidal traz todas as atualizações em tempo real. Já no estúdio do Lance!, Thales Teixeira e Patrick Veloso conduzem a resenha e analisam tudo o que acontece no Rio de Janeiro, a partir das 10h.

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⚽ Como será o sorteio da Copa do Brasil?

Oito times estarão envolvidos no evento após vencerem seus respectivos enfrentamentos nas oitavas de final. Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, Vasco e Vitória são os oito clubes classificados para a próxima fase.

➡️ Sorteio da Copa do Brasil: onde assistir, horário e possíveis confrontos

O sorteio será realizado em pote único, sem restrições de confrontos, permitindo, inclusive, a possibilidade de três clássicos estaduais: Atlético-MG x Cruzeiro, Grêmio x Internacional e Palmeiras x Santos.

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Copa do Brasil tem sorteio das quartas de final acontecendo nesta terça-feira (Foto: Reprodução)

📅 Datas das quartas de final

As partidas de ida das quartas de final estão previstas para 26 de agosto, enquanto os confrontos de volta devem acontecer em 2 e 3 de setembro. Além dos confrontos, o sorteio desta terça-feira também definirá os mandos de campo e o chaveamento da semifinal.

Os oito clubes classificados para as quartas de final já acumulam R$ 9 milhões em premiação. Quem avançar para a semifinal receberá mais R$ 9 milhões. O vice-campeão da Copa do Brasil receberá R$ 34 milhões, enquanto o campeão ficará com R$ 78 milhões.

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