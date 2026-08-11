Pedrinho comenta interesse do Vasco por Brian Rodríguez e Yeboah
Presidente desconversa sobre possíveis interesses em Solari e Diego Costa
O presidente do Vasco, Pedrinho, atualizou nesta terça-feira (11) as negociações do clube por reforços para o ataque. Em entrevista na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o dirigente confirmou que o Cruz-Maltino tentou avançar pela contratação de Brian Rodríguez e Yeboah, mas esbarrou nos valores envolvidos nas operações.
Segundo Pedrinho, o uruguaio Brian Rodríguez, do América-MEX, é considerado um alvo difícil neste momento. O presidente afirmou que o preço ficou acima do que o Vasco considera viável, embora o clube ainda não tenha desistido completamente da possibilidade de contratar o jogador.
- O Brian ficou mais difícil porque os valores ultrapassaram um pouquinho do que a gente pode.
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A declaração de Pedrinho vai ao encontro da informação publicada em primeira mão pelo Lance!. Brian Rodríguez é um sonho antigo da diretoria vascaína. O clube tentou a contratação do atacante uruguaio no início de 2025 e, desde então, mantém o jogador no radar. Porém, neste momento, uma evolução nas tratativas é considerada improvável.
Yeboah também foi alvo
Pedrinho também revelou que o Vasco fez um movimento mais forte para tentar contratar Yeboah. Apesar do esforço maior nas tratativas, o clube encontrou dificuldades para avançar na negociação.
- O Yeboah a gente foi um pouco mais pra cima, com mais vigor, mas também teve uma dificuldade grande. São jogadores fortes no mercado, mas não é simples uma negociação desse tamanho.
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O dirigente não revelou os valores das possíveis operações, mas reforçou que o cenário financeiro limita a atuação do Vasco no mercado. A diretoria busca reforçar o setor ofensivo, mas precisa encontrar alternativas que se encaixem na realidade financeira do clube.
Pedrinho desconversa sobre Solari e Diego Costa
Questionado sobre possíveis interesses em Santiago Solari e Diego Costa, outros nomes que surgiram no radar do Vasco, Pedrinho preferiu não confirmar negociações.
O presidente afirmou apenas que o clube trabalha com uma lista ampla de jogadores mapeados e deixou para o diretor de futebol, Admar Lopes, explicar posteriormente a estratégia da equipe no mercado.
- Tem muitos jogadores mapeados. Depois o Admar explica melhor para vocês.
A apuração do Lance! tem a informação que o Vasco monitora a situação de Diego Carlos, que pode rescindir em breve com o Fenerbahçe, da Turquia, o que abriria caminho para o Cruz-Maltino assinar com o zagueiro de 33 anos sem taxa de trasnferência.
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