Vasco anuncia contratação de Facundo Colidio
Novo camisa 9 cruz-maltino, atacante de 26 anos chega do River Plate
O Vasco anunciou nesta terça-feira (11) a contratação do atacante Facundo Colidio. O argentino de 26 anos foi contratado em definitivo, vindo do River Plate, e assinou contrato válido até dezembro de 2029 com o Cruz-Maltino.
➡️ Pedrinho abre o jogo sobre reforços, SAF e finanças do Vasco
Profissionalmente, o centroavante atuou por Saint-Truiden, da Bélgica, e Tigre, da Argentina, antes de chegar ao River Plate. Nas categorias de base, teve passagens por Atlético Rafaela (ARG), Boca Juniors e Inter de Milão.
Colidio destacou o carinho que recebeu dos torcedores do Vasco nas redes sociais. Além disso, afirmou ter grande expectativa e exaltou a grandiosidade do clube carioca. O argentino usará a camisa 9 do Cruz-Maltino.
— A expectativa é muito grande. Quero atingir o mais alto nível com a camisa do Vasco. E vamos por isso. Muito obrigado pelo apoio que chegou a mim nas redes sociais, porque vi tudo. Sei do tamanho do clube que venho e espero dar muitas alegrias — disse ao site oficial do Vasco.
🏆 Simule as quartas de final da Copa do Brasil e descubra o caminho até a final!
Conforme apurou o Lance!, o Vasco desembolsará cerca de 4,5 milhões de dólares (R$ 22,9 milhões) por 50% dos direitos econômicos do jogador. O clube carioca ainda terá a possibilidade de adquirir os outros 50% do passe de Colidio por mais 5 milhões de dólares (R$ 25,5 milhões), mediante o cumprimento de metas estabelecidas no contrato.
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Sul-Americana
Oitavas de final da Sul-Americana: confrontos, retrospectos e maisHá 2 horas
Futebol Nacional
Estudo aponta aumento de agressões contra mulheres em dias de jogos de futebolHá 2 horas
Vasco
Pedrinho comenta interesse do Vasco por Brian Rodríguez e YeboahHá 3 horas
Fora de Campo
Pedrinho alfineta Bap, presidente do Flamengo: 'Paixão louca'Há 4 horas
Vasco
Pedrinho abre o jogo sobre reforços, SAF e finanças do VascoHá 5 horas
Futebol Nacional
ANÁLISE – Copa do Brasil terá uma final em jogo único e três em ida e voltaHá 5 horas
Mais LANCE!