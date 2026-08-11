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Vasco anuncia contratação de Facundo Colidio

Novo camisa 9 cruz-maltino, atacante de 26 anos chega do River Plate

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 18:25
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Facundo Colidio com camisa do Vasco sentado em um banco com a bola embaixo do braço
Facundo Colidio em anúncio do Vasco (Foto: Matheus Lima / Vasco)

O Vasco anunciou nesta terça-feira (11) a contratação do atacante Facundo Colidio. O argentino de 26 anos foi contratado em definitivo, vindo do River Plate, e assinou contrato válido até dezembro de 2029 com o Cruz-Maltino.

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Profissionalmente, o centroavante atuou por Saint-Truiden, da Bélgica, e Tigre, da Argentina, antes de chegar ao River Plate. Nas categorias de base, teve passagens por Atlético Rafaela (ARG), Boca Juniors e Inter de Milão.

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Colidio destacou o carinho que recebeu dos torcedores do Vasco nas redes sociais. Além disso, afirmou ter grande expectativa e exaltou a grandiosidade do clube carioca. O argentino usará a camisa 9 do Cruz-Maltino.

— A expectativa é muito grande. Quero atingir o mais alto nível com a camisa do Vasco. E vamos por isso. Muito obrigado pelo apoio que chegou a mim nas redes sociais, porque vi tudo. Sei do tamanho do clube que venho e espero dar muitas alegrias — disse ao site oficial do Vasco.

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Conforme apurou o Lance!, o Vasco desembolsará cerca de 4,5 milhões de dólares (R$ 22,9 milhões) por 50% dos direitos econômicos do jogador. O clube carioca ainda terá a possibilidade de adquirir os outros 50% do passe de Colidio por mais 5 milhões de dólares (R$ 25,5 milhões), mediante o cumprimento de metas estabelecidas no contrato.

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Facundo Colidio com uniforme do Vasco pisa na bola e sorri para a foto
Facundo Colidio em anúncio do Vasco (Foto: Matheus Lima / Vasco)

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