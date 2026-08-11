Vasco conhece adversário, mandos e chaveamento da Copa do Brasil
Confrontos foram definidos nesta terça (11), na sede da CBF
O Vasco enfrentará o Vitória nas quartas de final da Copa do Brasil. O confronto foi definido em sorteio realizado nesta terça-feira (11), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.
Os jogos de ida e volta serão disputados entre as semanas de 26 de agosto e 2 de setembro. O primeiro jogo será em São Januário e a volta será no Barradão, em Salvador.
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Caso vença o Vitória e avance à semifinal, o Vasco enfrentará o vencedor do confronto entre Palmeiras x Santos. Em uma possível final, o adversário virá do outro lado da chave, que conta com Grêmio, Internacional, Cruzeiro e Atlético-MG. Confira abaixo o caminho do Vasco na Copa do Brasil:
Fator Barradão, estádio que ganha jogo
O desempenho como mandante aparece como principal trunfo da equipe baiana. O Vitória venceu sete dos dez jogos disputados no Barradão nesta edição da Série A e possui a quarta melhor campanha como mandante da competição. Na fase anterior (oitavas de final), o Vitória havia perdido o confronto de ida por 2 a 0 para o Athletico Paranaense, mas conseguiu reverter o placar com o apoio da sua torcida, goleando o CAP por 4 x 0.
O contraste em relação aos jogos fora de Salvador, porém, é significativo. Como visitante, o Vitória ainda não venceu no Brasileirão, acumulando oito derrotas e quatro empates em 12 partidas. Fora de casa, a equipe de Jair Ventura marcou apenas 7 gols e sofreu 26.
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Como o Vasco chega às quartas de final da Copa do Brasil?
No Brasileirão, o Vasco ocupa a zona de rebaixamento, mas segue vivo no mata-mata da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Assim, o Cruz-Maltino também precisará equilibrar prioridades em meio ao calendário intenso.
Por outro lado, a torcida vascaína tem motivos para acreditar na evolução na segunda parte da temporada. O desempenho da equipe já melhorou desde a chegada de Pedro Emanuel, há um mês, como comprova a classificação convincente contra o rival Fluminense nas oitavas. Além disso, o clube acertou a chegada de reforços importantes. Vice-campeão da Copa do Brasil em 2025, o Vasco agora sonha em erguer o troféu em 2026.
Campanha do Vasco nesta edição da Copa do Brasil:
- 5ª fase (ida): Paysandu 0 x 2 Vasco
- 5ª fase (volta): Vasco 2 x 2 Paysandu
- Oitavas (ida): Vasco 0 x 0 Fluminense
- Oitavas (volta): Fluminense 1 x 3 Vasco
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