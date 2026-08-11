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Oitavas de final da Sul-Americana: confrontos, retrospectos e mais

São Paulo é o primeiro brasileiro a entrar em campo pelo mata-mata da competição

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 16:22
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Sul-Americana Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Mata-mata da Sul-Americana começa nesta terça-feira (Foto: Pedro Souza/Atlético)

Com cinco representantes brasileiros, as oitavas de final da Copa Sul-Americana começa nesta terça-feira (11)! Atlético-MG, São Paulo, Botafogo, Vasco, Santos e Red Bull Bragantino conquistaram a classificação para o mata-mata e lutam pela taça continental, que garante vaga direta na Libertadores de 2027.

Atrás do Brasil, o país que mais levou representantes para o mata-mata da competição foi a Argentina, padrão que também se repetiu na Libertadores. Confira:

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Países com mais times nas oitavas de final da Sul-Americana

  1. 1º) Brasil - Atlético-MG, São Paulo, Botafogo, Vasco, Santos e Red Bull Bragantino
  2. 2º) Argentino - River Plate, Boca Juniors, Tigre
  3. 3º) Paraguai - Deportivo Recoleta, Olimpia
  4. 4º) Bolívia - Bolívar
  5. 4º) Colômbia - Santa Fé
  6. 4º) Equador - Macará
  7. 4º) Uruguai - Montevideo City Torque
  8. 4º) Peru - Cienciano

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Assim como na Libertadores, o sorteio da Sul-Americana também colocou dois brasileiros frente a frente nas oitavas de final. Bragantino e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (12/08), em Bragança Paulista. O chaveamento da Sul-Americana também abre a possibilidade de um segundo duelo nacional: se Santos e Bragantino avançarem, os dois se enfrentarão nas quartas de final. Confira os confrontos e o chavemento:

Oitavas de final da Sul-Americana (jogos de ida)

📆Terça-feira (11/08)

⚽ Boca Juniors x Deportivo Recoleta
🏟️ La Bombonera - ARG
🕐 19h00

⚽ Bolívar x São Paulo
🏟️ Hernando Siles - BOL
🕐 21h30
➡️Retrospecto: O histórico entre as equipes é curto e remoto: apenas quatro confrontos, todos pela Copa Libertadores, com o mais recente disputado em 2013. No retrospecto geral, o São Paulo venceu duas vezes, o Bolívar uma e houve um empate.

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📆Quarta-feira (12/08)

⚽ Tigre x Montevideo City Torque
🏟️ Coliseo de Victoria - ARG
🕐 19h

⚽ RB Bragantino x Atlético-MG
🏟️ Estádio Municipal Cícero de Souza Marques - BRA
🕐 19h
➡️Retrospecto: As equipes nunca se cruzaram em uma competição continental antes desta eliminatória. Nos cinco confrontos mais recentes, o Galo venceu três vezes e o Bragantino duas.

⚠️Santa Fé x River Plate - *Adiado ⚫ Conmebol suspende jogos de Libertadores e Sula na Colômbia após terremoto

📆Quinta-feira (13/08)

⚽ Santos x Macará
🏟️ Vila Belmiro - BRA
🕐 19h

⚽ Vasco x Olimpia
🏟️ São Januário - BRA
🕐 19h
➡️Retrospecto: Antes desta edição da Sul-Americana, Olimpia e Vasco haviam se enfrentado apenas duas vezes, ambas pela fase de grupos da Copa Libertadores de 1990. Nesta edição, as equipes se enfrentaram duas vezes na fase de grupos. O Vasco venceu o primeiro jogo em casa por 3 a 0, mas perdeu no Paraguai por 3 a 1.

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⚽ Cienciano x Botafogo
🏟️ Estádio Inca Garcilaso de la Vega - PER
🕐 21h30
➡️Retrospecto: Cienciano e Botafogo nunca se enfrentaram.

Chaveamento da Sul-Americana.
Chaveamento da Sul-Americana após as oitavas de final (Foto: Divulgação/Conmebol)

Calendário do mata-mata

    1.
  1. Quartas de final (ida): 8 a 10 de setembro.
    2. 2.
  2. Quartas de final (volta): 15 a 17 de setembro.
    3. 3.
  3. Semifinais (ida): 13 e 14 de outubro
    4. 4.
  4. Semifinais (volta): 20 e 21 de outubro
    5. 5.
  5. Final (jogo único): 21 de novembro

Dias e horários das oitavas ainda serão confirmados pela Conmebol.



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