Oitavas de final da Sul-Americana: confrontos, retrospectos e mais São Paulo é o primeiro brasileiro a entrar em campo pelo mata-mata da competição

Com cinco representantes brasileiros, as oitavas de final da Copa Sul-Americana começa nesta terça-feira (11)! Atlético-MG, São Paulo, Botafogo, Vasco, Santos e Red Bull Bragantino conquistaram a classificação para o mata-mata e lutam pela taça continental, que garante vaga direta na Libertadores de 2027.

Atrás do Brasil, o país que mais levou representantes para o mata-mata da competição foi a Argentina, padrão que também se repetiu na Libertadores. Confira:

continua após a publicidade

Países com mais times nas oitavas de final da Sul-Americana

1º) Brasil - Atlético-MG, São Paulo, Botafogo, Vasco, Santos e Red Bull Bragantino 2º) Argentino - River Plate, Boca Juniors, Tigre 3º) Paraguai - Deportivo Recoleta, Olimpia 4º) Bolívia - Bolívar 4º) Colômbia - Santa Fé 4º) Equador - Macará 4º) Uruguai - Montevideo City Torque 4º) Peru - Cienciano

📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Assim como na Libertadores, o sorteio da Sul-Americana também colocou dois brasileiros frente a frente nas oitavas de final. Bragantino e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (12/08), em Bragança Paulista. O chaveamento da Sul-Americana também abre a possibilidade de um segundo duelo nacional: se Santos e Bragantino avançarem, os dois se enfrentarão nas quartas de final. Confira os confrontos e o chavemento:

Oitavas de final da Sul-Americana (jogos de ida)

📆Terça-feira (11/08)

⚽ Boca Juniors x Deportivo Recoleta

🏟️ La Bombonera - ARG

🕐 19h00

⚽ Bolívar x São Paulo

🏟️ Hernando Siles - BOL

🕐 21h30

➡️Retrospecto: O histórico entre as equipes é curto e remoto: apenas quatro confrontos, todos pela Copa Libertadores, com o mais recente disputado em 2013. No retrospecto geral, o São Paulo venceu duas vezes, o Bolívar uma e houve um empate.

continua após a publicidade

📆Quarta-feira (12/08)

⚽ Tigre x Montevideo City Torque

🏟️ Coliseo de Victoria - ARG

🕐 19h

⚽ RB Bragantino x Atlético-MG

🏟️ Estádio Municipal Cícero de Souza Marques - BRA

🕐 19h

➡️Retrospecto: As equipes nunca se cruzaram em uma competição continental antes desta eliminatória. Nos cinco confrontos mais recentes, o Galo venceu três vezes e o Bragantino duas.

⚠️Santa Fé x River Plate - *Adiado ⚫ Conmebol suspende jogos de Libertadores e Sula na Colômbia após terremoto

📆Quinta-feira (13/08)

⚽ Santos x Macará

🏟️ Vila Belmiro - BRA

🕐 19h

⚽ Vasco x Olimpia

🏟️ São Januário - BRA

🕐 19h

➡️Retrospecto: Antes desta edição da Sul-Americana, Olimpia e Vasco haviam se enfrentado apenas duas vezes, ambas pela fase de grupos da Copa Libertadores de 1990. Nesta edição, as equipes se enfrentaram duas vezes na fase de grupos. O Vasco venceu o primeiro jogo em casa por 3 a 0, mas perdeu no Paraguai por 3 a 1.

continua após a publicidade

⚽ Cienciano x Botafogo

🏟️ Estádio Inca Garcilaso de la Vega - PER

🕐 21h30

➡️Retrospecto: Cienciano e Botafogo nunca se enfrentaram.

Chaveamento da Sul-Americana após as oitavas de final (Foto: Divulgação/Conmebol)

Calendário do mata-mata

1 . Quartas de final (ida): 8 a 10 de setembro. 2 . Quartas de final (volta): 15 a 17 de setembro. 3 . Semifinais (ida): 13 e 14 de outubro 4 . Semifinais (volta): 20 e 21 de outubro 5 . Final (jogo único): 21 de novembro

Dias e horários das oitavas ainda serão confirmados pela Conmebol.





