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ANÁLISE – Copa do Brasil terá uma final em jogo único e três em ida e volta

Sorteio define improváveis três clássicos em quatro jogos

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 12:53
Atualizado há 39 minutos
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A CBF anunciara ainda no ano passado que a Copa do Brasil passaria a ser decidida em jogo único a partir de 2026, mas não sabia a entidade que, antes disso, a edição deste ano teria três finais em ida e volta. Foi o que ficou decidido no sorteio das quartas de final da competição, realizado na manhã desta terça-feira (11).

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Sim, porque numa daquelas improváveis possibilidades estatísticas, o sorteio da Copa do Brasil fez seis dos oito times se enfrentarem em três clássicos regionais: Internacional e Grêmio vão medir forças no Rio Grande do Sul, Cruzeiro e Atlético-MG farão o clássico mineiro, e Palmeiras e Santos disputarão um duelo paulista. Apenas Vasco e Vitória não farão um clássico regional, por uma impossibilidade geográfica de isso acontecer.

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Aliás, você sabia que, antes do sorteio, a chance de haver esses três clássicos era de apenas uma em 105 possibilidades? Sim, essa era a probabilidade estatística. E aconteceu.

Chaveamento Copa do Brasil
Sorteio também definiu chaveamento até a final da Copa do Brasil (Arte: Lance!)

Dois dos três clássicos estão entre os de maior rivalidade do Brasil. Qualidade técnica à parte, o Gre-Nal é apontado por muitos como o mais ferrenho. Cruzeiro e Atlético-MG, por sua vez, nutrem uma rivalidade que faz com que até a pintura das cores em áreas internas do Mineirão seja definida nos centímetros. Palmeiras e Santos pode não ser o maior clássico paulista, mas já definiu Libertadores da América, e nem faz tanto tempo assim.

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Por isso, não é exagero dizer que para esses seis times, as quartas de final da Copa do Brasil serão como finais em ida e volta. Ok, talvez não para o palmeirense, que tem o Brasileirão e a Libertadores no horizonte para o fim do ano. Mas, será que mesmo ele aceitaria numa boa ver um rival do mesmo estado suplantá-lo na Copa do Brasil?

E o que dizer do Gre-Nal, que sempre é batizado pelo número do confronto, e invariavelmente se destaca ainda por um nome adicional? Pesquise, pois, sobre o "Gre-Nal do Século", ou o do "Banheiros Atômicos" (sim, esse exagero mesmo), ou o do "Fim do Mundo", para ficar só em alguns exemplos.

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Fato é que a Copa do Brasil deste ano terá uma das fases de quartas de final mais interessantes de todos os tempos, que vai mobilizar milhões de torcedores e fazer aflorar rivalidades em três estados diferentes.

O torcedor, especialmente aquele que torceu o nariz pela final em jogo único, merecia isso.

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