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Jair retorna antes do prazo e se torna mais uma opção para o Vasco

Volante se recuperou de uma lesão no adutor da coxa direita

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
14/09/2026 18:48
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Jair em campo em Gremio x Vasco
Jair em campo em Gremio x Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O volante Jair voltou aos gramados antes do prazo inicialmente previsto e se tornou mais uma opção para o Vasco na reta final da temporada. O jogador se recuperou de uma lesão no adutor da coxa direita, sofrida no dia 16 de agosto, e voltou a atuar na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, no último sábado (12).

Jair começou a partida no banco de reservas e foi acionado aos 22 minutos do segundo tempo, quando o Vasco ainda perdia por 1 a 0. O volante permaneceu em campo por 17 minutos e participou da reação da equipe, que conseguiu virar o placar.

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Apesar do pouco tempo em campo, Jair teve uma atuação segura. O jogador acertou os 14 passes que tentou, venceu os três duelos disputados — dois pelo chão e um pelo alto — e ainda registrou dois cortes.

Inicialmente, a previsão era de que o volante ficasse afastado por aproximadamente um mês. A lesão havia ocorrido em 16 de agosto, mas Jair conseguiu retornar antes do período estimado. Internamente, havia a expectativa de que o jogador pudesse se recuperar mais rapidamente, levando em consideração seu histórico e sua boa capacidade de recuperação.

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Jair com expressão de dor deixa campo em duelo entre Vasco e Santos
Jair foi substituído aos 12 da primeira etapa contra o Santos (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)

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Futuro de Jair no Vasco

Jair tem contrato com o Vasco até o fim da atual temporada. O vínculo prevê uma cláusula de renovação automática por mais um ano caso o jogador participe de pelo menos 60% das partidas disputadas pelo clube até o encerramento da temporada.

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O período afastado por lesão, no entanto, diminuiu a margem de Jair para alcançar o número de jogos necessário e ativar automaticamente a renovação prevista em contrato.

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Além da cláusula, o próprio Vasco também pode optar pela permanência do jogador e buscar a renovação do vínculo, caso a comissão técnica e a diretoria entendam que ele segue sendo uma alternativa importante para o elenco.

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