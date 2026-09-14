Vasco x Ind. Santa Fe: onde assistir, horário e escalações
Equipes decidem quem avança para a semifinal da Sul-Americana nesta terça-feira (15)
O Vasco receb o Santa Fe nesta terça-feira (15), às 19h (de Brasília), em São Januário, pelo segundo jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana. Após o empate em 0 a 0 no primeiro confronto, a equipe Cruz-Maltina busca a classfifcação diante da sua torcida. A transmissão será exclusiva da Paramount+.
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➡️ O Lance! acompanha a partida em tempo real.
➡️ Assista ao vivo com imagens na Paramount+
Ficha do jogo
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Como chegam Vasco e Independiente Santa Fe?
O Vasco vem de vitória fora de casa contra o Grêmio por 2 a 1 de virada, a equipe segue na zona do rebaixamento do Brasileirão, mas o resultado possibilitou uma saída na próxima rodada quando o Vasco enfrenta o Cortiba.
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Já o Independiente Santa Fe venceu o Tolima no último final de semana por 1 a 0. A equipe comandada pelo treinador Pablo Repetto ocupa a sétima colocação do campeonato colombiano.
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Onde assistir
- 🏆 Competição: Copa Sul-Americana (Quartas de final)
- 📅 Data: 15 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 19h (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro
- ⚽ Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Vasco
Léo Jardim; Lucas Piton (Cuiabano), Robert Renan, Cuesta e Paulo Henrique; Sosa, Thiago Mendes e Tchê Tchê (Ramon Rique); Andrés Gómez, Adson e Bruno Duarte (Técnico: Pedro Emanuel)
Santa Fe
Asprilla; Mafla, Scarpeta, Olivera e Palacios; D. Torres, Emerson Rodríguez e J. Torres; Franco Fagúndez, Obrian e Rodallega (Técnico: P. Repetto)
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