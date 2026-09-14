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Vasco x Ind. Santa Fe: onde assistir, horário e escalações

Equipes decidem quem avança para a semifinal da Sul-Americana nesta terça-feira (15)

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
14/09/2026 12:47
Atualizado há 0 minutos
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Copa Sul-Americana 2026 - Vasco x Santa Fe
Onde assistir ao vivo a partida entre Vasco e Santa Fe pelo Copa Sul-Americana 2026 (Arte / Lance!)

O Vasco receb o Santa Fe nesta terça-feira (15), às 19h (de Brasília), em São Januário, pelo segundo jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana. Após o empate em 0 a 0 no primeiro confronto, a equipe Cruz-Maltina busca a classfifcação diante da sua torcida. A transmissão será exclusiva da Paramount+.

➡️ O Lance! acompanha a partida em tempo real.
➡️ Assista ao vivo com imagens na Paramount+

Ficha do jogo

Vasco-escudo-onde-assistir
VAS
escudo - santa fe
ISF
Sul-Americana
Quarta de final (volta)
Data e Hora
terça-feira, 15 de setembro, às 19h (de Brasília)
Local
São Januário
Árbitro
Alexis Herrera (VEN)
Var
Carlos Orbe (ECU)
Onde assistir
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Como chegam Vasco e Independiente Santa Fe?

O Vasco vem de vitória fora de casa contra o Grêmio por 2 a 1 de virada, a equipe segue na zona do rebaixamento do Brasileirão, mas o resultado possibilitou uma saída na próxima rodada quando o Vasco enfrenta o Cortiba.

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Já o Independiente Santa Fe venceu o Tolima no último final de semana por 1 a 0. A equipe comandada pelo treinador Pablo Repetto ocupa a sétima colocação do campeonato colombiano.

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Bruno Duarte finaliza a bola em Santa Fe x Vasco
Bruno Duarte finaliza a bola em Santa Fe x Vasco (Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP)

Onde assistir

  1. 🏆 Competição: Copa Sul-Americana (Quartas de final)
  2. 📅 Data: 15 de Setembro de 2026
  3. ⏰ Horário: 19h (de Brasília)
  4. 📍 Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro
  5. ⚽ Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Vasco
Léo Jardim; Lucas Piton (Cuiabano), Robert Renan, Cuesta e Paulo Henrique; Sosa, Thiago Mendes e Tchê Tchê (Ramon Rique); Andrés Gómez, Adson e Bruno Duarte (Técnico: Pedro Emanuel)

Santa Fe
Asprilla; Mafla, Scarpeta, Olivera e Palacios; D. Torres, Emerson Rodríguez e J. Torres; Franco Fagúndez, Obrian e Rodallega (Técnico: P. Repetto)

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