O CEO do Maracanã, Fred Nantes, descartou a possibilidade de incluir novos jogos do Vasco na programação do estádio em 2026. Durante coletiva sobre as condições do gramado, o dirigente afirmou que o calendário atual já está no limite do que o campo suporta.

— Tecnicamente, você acha que a gente tem condição de fazer alguma coisa a mais no gramado do Maracanã com tudo o que apresentei aqui? (…) Não dá para incluir nenhum jogo a mais na programação.

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A declaração ocorre em meio ao impasse envolvendo Vasco e a gestão do Maracanã. O Cruz-Maltino já manifestou interesse em mandar partidas no estádio nesta temporada, mas esbarrou no planejamento de Flamengo e Fluminense, responsáveis pela administração do complexo.

A condição do gramado passou a ser um dos principais argumentos para limitar a utilização do estádio. A sequência de jogos ao longo da temporada aumentou o desgaste do campo e obrigou a administração a reservar períodos específicos para manutenção e recuperação.

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O problema ganhou ainda mais repercussão nas últimas semanas após críticas públicas de jogadores às condições do gramado. A administração do Maracanã, por sua vez, tem sustentado que a carga de partidas precisa ser controlada para evitar uma deterioração ainda maior.

Impasse entre Vasco e Maracanã

O Vasco solicitou neste ano a utilização do Maracanã para partidas como mandante, mas teve pedidos negados pela administração. Em um dos episódios, a justificativa apresentada foi justamente a necessidade de preservar uma janela de manutenção do gramado.

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A discussão também envolve um entendimento firmado anteriormente entre os clubes para permitir ao Vasco utilizar o estádio em determinadas ocasiões. O acordo previa a possibilidade de o Cruz-Maltino pleitear partidas no Maracanã, condicionadas à disponibilidade de calendário e às condições técnicas do campo.

Flamengo e Fluminense, no entanto, já argumentaram que os pedidos do Vasco não podem comprometer o planejamento previamente estabelecido para o estádio. A dupla também tem defendido que a utilização do Maracanã precisa respeitar os limites técnicos apontados pelos responsáveis pela conservação do gramado.

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CEO do Maracanã, Fred Nantes (Foto: Bernardo Pinho/Lance!)

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