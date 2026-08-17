Jair sente lesão no adutor da coxa e será reavaliado nesta segunda Volante foi substituído ainda no primeiro tempo contra o Santos

O volante Jair deixou o campo aos 12 minutos do primeiro tempo do jogo entre Vasco e Santos, neste domingo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador sentiu dores no músculo adutor da coxa direita e precisou ser substituído.

Jair deixou o estádio andando normalmente, mas será reavaliado pelo departamento médico do Vasco nesta segunda-feira (17). A avaliação será importante para determinar a gravidade da lesão e o tempo de recuperação do jogador. O argentino Santiago Sosa entrou no lugar de Jair e fez sua estreia pelo clube carioca.

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A possível nova lesão acontece justamente em um momento em que Jair vinha ganhando destaque desde seu retorno aos gramados. O volante passou por duas lesões graves nos joelhos nos últimos anos, uma em cada perna.

A primeira aconteceu no início de 2024, no joelho esquerdo, e o afastou dos gramados por 262 dias. Ao todo, Jair ficou fora de 46 partidas durante o período de recuperação.

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No segundo semestre de 2025, o volante sofreu uma nova lesão, desta vez no joelho direito. Jair rompeu completamente o ligamento cruzado anterior (LCA) e o ligamento colateral medial (LCM), além de ter sofrido lesões nos meniscos e na cartilagem do joelho.

Depois de todo o período de recuperação, Jair havia retomado espaço no time e vinha apresentando boas atuações. Agora, a nova lesão muscular pode representar mais uma interrupção na sequência do volante.

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Jair foi substituído aos 12 da primeira etapa contra o Santos (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)

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Contrato de Jair

Jair tem contrato com o Vasco até o fim desta temporada. O Lance! apurou, porém, que o vínculo possui uma cláusula de renovação automática por mais um ano caso o jogador participe de pelo menos 60% das partidas do clube até o fim da temporada.

A condição pode fazer com que a sequência de jogos do volante seja importante também para a definição de seu futuro em São Januário. A princípio, Jair será reavaliado nesta segunda-feira para saber a extensão do problema no adutor da coxa direita.

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