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Vasco vira sobre o Grêmio e ganha respiro na luta contra o Z-4

É a primeira vitória da história no time carioca na arena gremista

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
12/09/2026 17:55
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Colidio e Wallace em disputa de bola em Vasco x Grêmio pelo Brasileirão
Colidio marcou o gol da vitória do Vasco em Porto Alegre (Foto: Elton Silveira/W9 PRESS/Folhapress)

De virada, o Vasco bateu o Grêmio neste sábado (12) por 2 a 1, em Porto Alegre, e ganhou um respiro na luta contra o rebaixamento. Villasanti abriu o marcador para os gaúchos no primeiro tempo, mas Thiago Mendes e Colidio viraram no segundo. Com o resultado, o Vasco chegou aos 28 pontos na tabela do Brasileirão Série A, mesma pontuação do tricolor.

Como foi Grêmio 1 x 2 Vasco

Paulo Henrique vacila, e time gaúcho abre o marcador

Jogando com o apoio da torcida, o Grêmio desde o início propôs o jogo diante do Vasco. O time do técnico Pedro Emanuel, contudo, defendia-se bem e levava perigo nos contragolpes. A equipe carioca, inclusive, teve as melhores chances de gol no primeiro tempo, principalmente com Adson. Mas um vacilo defensivo definiu a vitória parcial dos gaúchos. Aos 39, Paulo Henrique se atrapalhou, Jovane Cabral roubou a bola e chutou para o meio da área; Léo Jardim espalmou, e no rebote Villasanti chutou para fazer 1 a 0.

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Vasco pressiona e vira no segundo tempo

O Grêmio voltou um pouco melhor no segundo tempo, mas conforme o jogo foi transcorrendo o Vasco começou a ganhar terreno e a pressionar. As jogadas aconteciam principalmente pelo lado direito, com Thiago Mendes, e foi ele, com insistência, que deixou tudo igual aos 30. O time carioca acabaria virando quatro minutos mais tarde, quando Nardoni perdeu a bola e Colidio definiu.

Visão do Lance!

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Erro de Nardoni aos 34 do segundo tempo deu a Colidio a chance para virar para o Vasco, e o jogador não desperdiçou.

Deu aula 🏅
Colidio foi o grande nome ofensivo do Vasco no segundo tempo, com um gol e uma finalização perigosa, que obrigou Weverton a fazer grande defesa.

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Ficou abaixo 📉
Nardoni. Jogador do Grêmio vacilou em momento decisivo da partida e foi responsável direto pelo resultado do confronto em Porto Alegre.

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Thiago Mendes comemora gol para o Vasco diante do Grêmio
Thiago Mendes comemora gol para o Vasco diante do Grêmio (Foto: Matheus Lima/Vasco)

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 x 2 VASCO
Brasileirão Série A — 27ª rodada

📆 Data e horário: sábado, 12 de setembro de 2026
📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre
🥅 Gols: Villasanti (39'/1ºT); Thiago Mendes (30'/2ºT) e Colidio (34'/2ºT)
🟨 Cartões Amarelos: Pedro Gabriel, Wallace, Diego Caito (GRE); Tchê Tchê, Cuiabano (VAS)
🕴️ Arbitragem: Raphael Claus (SP), auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex dos Santos (SC).
📺 VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

⚽ ESCALAÇÕES

Grêmio
Weverton; Diego Caito, Wallace, Kannemann (Matheus Nascimento) e Pedro Gabriel; Noriega, Villasanti e Krovinovic; Tetê (Enamorado), Jovane Cabral (Nardoni) e Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro

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Vasco
Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta (Jair), Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton); Sosa, Tchê Tchê (Lescano) e Thiago Mendes; Andrés Gómez, Colidio e Adson (Bruno Duarte). Técnico: Pedro Emanuel.

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