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Grêmio demite técnico Luís Castro após derrota para o Vasco

Treinador português não sucumbe à série de derrotas e aproximação ao Z-4

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
13/09/2026 13:22
Atualizado há 2 minutos
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Luís Castro, técnico do Grêmio
Luís Castro deixa o Grêmio um dia após derrota para o Vasco (Foto: Caroline Motta/Grêmio FBPA)

Luís Castro não é mais técnico do Grêmio. O clube gaúcho anunciou no início da tarde deste domingo (13) a demissão do técnico português, que não resistiu à derrota de virada para o Vasco, por 2 a 1, nesse sábado, em Porto Alegre.

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Além de Castro, os auxiliares Vitor Severino e Pedro Mané, o preparador de goleiros Daniel Correia, o analista de desempenho Nuno Baptista e os preparadores físicos Roberto Júnior e Nuno Cerdeira, também deixam o clube.

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A situação de Luís Castro vinha se deteriorando no Grêmio há semanas, mas o técnico havia conseguido um respiro após a classificação à semifinal da Copa do Brasil sobre o maior rival, o Inter. Mas a sequência de exibições ruins, e a derrota de virada para o Vasco na Arena do Grêmio tornaram a situação do técnico insustentável.

Luís Castro deixa o Grêmio na 15ª colocação do Brasileirão Série, com 28 pontos, mesma pontuação de Vasco e Inter, que ocupam a zona de rebaixamento.

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O treinador havia sido anunciado pelo clube gaúcho em dezembro do ano passado. Ele comandou o time em 54, com 21 vitórias, 15 empates e 18 derrotas (aproveitamento de 48,14%). Este ano, conquistou o Campeonato Gaúcho.

Luís Castro não resistiu à derrota do Grêmio em casa para o Vasco
Luís Castro não resistiu à derrota do Grêmio em casa para o Vasco (Foto: Willian Abi/Pera Photo Press/Folhapress)

Felipão será técnico interino do Grêmio diante do Botafogo

Segundo informação da "GZH", enquanto não define um substituto para Luís Castro, o Grêmio terá um antigo ídolo no comando do time. O coordenador técnico do clube, Luiz Felipe Scolari, comandará a equipe na partida de quarta-feira (16), com o Botafogo. O jogo atrasado é válido pela 21ª rodada do Brasileirão.

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