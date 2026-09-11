Vasco vive dia decisivo por Richarlison; veja cenários
Cruz-Maltino negocia contrato com o atacante e transferência com o Tottenham
A sexta-feira (11) será decisiva para o Vasco na tentativa de contratar Richarlison. A janela de transferências no Brasil fecha às 19h (de Brasília), e o Cruz-Maltino corre contra o tempo para concluir a negociação com o Tottenham, da Inglaterra, e fechar seu último reforço para a sequência da temporada.
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Com o jogador, a questão é o tempo de contrato. A princípio, Richarlison gostaria de ficar até o fim do ano e depois ter liberdade para decidir sua vida. O Vasco, por outro lado, gostaria que o jogador fosse "a cara do time" e permanecesse por mais tempo. O objetivo agora é encontrar um denominador comum que agrade a ambas as partes. A tendência é que um eventual contrato tenha cláusulas que permitam ao jogador deixar o Vasco em determinadas situações e, ao mesmo tempo, protejam o clube de um investimento realizado na contratação.
Negociação entre Vasco e Tottenham
Com o Tottenham, o Vasco apresentou uma proposta inicial, que foi recusada. A oferta, no entanto, serviu para o clube entender melhor as condições dos ingleses para liberar o atacante.
O Cruz-Maltino está otimista com a possibilidade de chegar a um acordo com o cluble inglês. O Tottenham não conta com Richarlison para a sequência da temporada e, neste momento, as partes discutem a melhor forma de estruturar a operação.
A ideia do Vasco é que um eventual pagamento ao clube inglês comece a partir de 2027 e seja parcelado ao longo de alguns anos. O formato permitiria ao Cruz-Maltino diluir o impacto financeiro da contratação.
Possibilidade de rescisão
Outro cenário em discussão envolve uma possível rescisão do contrato de Richarlison com o Tottenham. A equipe do jogador avalia buscar judicialmente a liberação do atacante, o que permitiria ao Vasco contratá-lo mesmo após o fechamento da janela.
Essa possibilidade, porém, envolve uma disputa judicial que pode levar mais tempo. Além disso, não há garantia de que a Justiça dará razão ao jogador e autorizará a rescisão.
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Caso Vasco, Richarlison e Tottenham cheguem a um acordo, o atacante deverá viajar para o Rio de Janeiro nos próximos dias para concluir os procedimentos necessários e oficializar a transferência.
Se a contratação for concretizada após o fechamento da janela, Richarlison não poderá ser inscrito para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Caso o Vasco avance para as semifinais, porém, poderá registrar o jogador para a próxima fase.
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No Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, não haveria o mesmo problema de inscrição, desde que o negócio seja concluído dentro das regras estabelecidas para cada competição.
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