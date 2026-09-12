Pedro Emanuel exalta postura do Vasco em vitória contra o Grêmio
Foi a primeira vitória do time carioca na história da arena tricolor
O técnico do Vasco, Pedro Emanuel, comemorou muito a vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio neste sábado, em Porto Alegre, pela 27ª rodada do Brasileirão Série A. Mais do que somar três pontos contra um adversário direto na luta contra o rebaixamento, o treinador lembrou o longo retrospecto negativo da equipe em Porto Alegre, que nunca havia vencido na Arena do Grêmio.
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— Vínhamos de uma sequência aqui nesse estádio de nove jogos e nove derrotas. Desde 2006 não ganhávamos do Grêmio aqui em Porto Alegre. Tudo isso pesa no psicológico do jogador — considerou Pedro Emanuel, em entrevista coletiva concedida após a partida.
O treinador do Vasco disse que as alterações táticas promovidas para o jogo deram "algum conforto e estabilidade à equipe", mas ele alertou para o grande número de chances desperdiçadas.
— Hoje (sábado), mais uma vez, conseguimos criar oportunidades, mas não concretizamos. E depois tivemos tudo para matar as jogadas em duas ou três chances e não conseguimos fazer. Isso tudo pesa, não vou esconder — admitiu Pedro Emanuel.
Mas o técnico exaltou o poder de reação do Vasco, que desta vez teve postura diferente daquela vista em outras ocasiões em que o time teve de correr atrás do resultado.
— A questão principal é que, quando marcamos e saímos na frente, nosso conforto no jogo é outro. E quando sofríamos, não tínhamos a capacidade de dar a volta no jogo. Hoje foi uma grande lição para nós nesse sentido. Foi um crescimento, mais do que uma lição.
Segundo Pedro Emanuel, a vitória diante do Grêmio, e da forma como ela se deu, pode representar um novo momento para o Vasco.
— Ganhando, naturalmente que as coisas parecem sempre melhores e mais fáceis. Tivemos muito trabalho nessa virada. É um alento para o que deve ser o nosso futuro.
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