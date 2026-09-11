Após o desfecho das negociações entre o Vasco e o atacante Richarlison nesta sexta-feira (11), o assunto repercutiu entre os torcedores. Disposto a assinar apenas até dezembro, o jogador recusou a proposta de um vínculo mais longo feita pela diretoria e, diante do impasse, as tratativas foram encerradas.

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O atacante deixou o futebol brasileiro em 2017 rumo ao Watford, da Inglaterra. Desde então, defendeu o Everton e atualmente veste a camisa do Tottenham.

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Veja alguns comentários:

Exatamente, inacreditável isso ai — Vegetti Sincero ◤✠◢ (@vegetti_sincero) September 11, 2026

espero que o foco esteja 100% do sábado



ESQUEÇAM richarlison. — Portal Bacalhau (@portalbacalhau) September 11, 2026

Eu não tô triste em não ter o Richarlison, tô triste em não ter nenhum atacante matador — Vascaína ✊🏽✊🏾✊🏿 (@MarcelaCRVG1898) September 11, 2026

nada faz sentido nesse clube! vamos com um atacante da sérvia de titular até final do ano — Ramos (@eullerrss) September 11, 2026

Não entro nessa de massacrar o Richarlison.



Última chance de pegar um contrato maneiro na Europa. Sempre se colocou à disposição pra jogar até dezembro.



Mesmo que tivesse cláusula, é muito diferente do que estar livre, financeiramente falando. A realidade do Vasco hj é outra. — Rodrigo Silva (@rodrigosilvafv) September 11, 2026

Richarlison deve deixar o Tottenham (Foto: Carlos Jasso/AFP)

Saiba os detalhes sobre o encerramento das negociações entre Vasco e Richarlison

A intenção de Richarlison era firmar um vínculo apenas até o fim do ano. Após esse período, o jogador gostaria de ter o controle sobre o próprio destino e decidir os próximos passos da carreira.

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O Vasco chegou a avançar nas tratativas com o Tottenham para a contratação em definitivo do atacante. As conversas com o clube inglês estavam avancando, mas a falta de acordo com Richarlison sobre a duração do contrato impediu a conclusão da operação.

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Apesar do fracasso da negociação com o Vasco neste momento, Richarlison ainda tenta chegar a um acordo com o Tottenham para rescindir seu contrato. O vínculo do atacante com o clube inglês é válido até junho de 2027, mas existe uma cláusula de prorrogação por mais uma temporada.

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