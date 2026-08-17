Jair vai desfalcar o Vasco por cerca de um mês
Volante deixou o campo ainda no primeiro tempo contra o Santos
O Vasco terá um desfalque importante para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. O Lance! apurou com exclusividade que o volante Jair foi avaliado nesta segunda-feira (17) e deverá ficar afastado dos gramados por cerca de um mês devido a uma lesão no músculo adutor da coxa direita.
Jair deixou o campo aos 12 minutos do primeiro tempo da partida contra o Santos, no último domingo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador sentiu dores na região e precisou ser substituído. Santiago Sosa entrou em seu lugar e fez sua estreia pelo clube carioca.
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A avaliação realizada nesta segunda apontou a necessidade de um período de recuperação que, a princípio, deve ser de aproximadamente quatro semanas. O prazo, porém, pode aumentar dependendo da evolução do jogador.
A capacidade de recuperação de Jair é considerada boa pelo Vasco, que aposta em uma resposta positiva ao tratamento para tentar antecipar o retorno do volante aos gramados.
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Renovação automática
Jair tem contrato com o Vasco até o fim da atual temporada. O vínculo, entretanto, prevê uma cláusula de renovação automática por mais um ano caso o jogador participe de pelo menos 60% das partidas disputadas pelo clube até o fim da temporada. Com o período de afastamento, o volante terá menos oportunidades para atingir a marca estabelecida no contrato.
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