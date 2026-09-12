O Grêmio abriu o placar sobre o Vasco, jogando diante do seu torcedor na Arena do Grêmio, na tarde deste sábado (12). Mathías Villasanti marcou após um conjunto de erros da defesa do Cruz-Maltino.

O lance do gol se origina de um corte errado do lateral Paulo Henrique na entrada da área, que deixa Jovane Cabral em condições de realizar uma ótima finalização, para defesa de Léo Jardim. O goleiro do Vasco espalma para o meio da área, sobrando nos pés de Villasanti, que marca o primeiro do Grêmio no jogo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Grêmio abre o placar contra o Vasco; veja o gol

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Confrontos diretos

Os últimos cinco confrontos entre as equipes revelam uma tendência bem definida: o mando de campo pesou a favor do dono da casa em quatro das cinco ocasiões, com apenas um empate quebrando o padrão.

continua após a publicidade

A sequência começa com a vitória do Vasco por 2 x 1 em São Januário, em abril de 2024, com gols de David e Matheus Carvalho, seguida pelo triunfo do Grêmio por 1 x 0 na Arena do Grêmio, em julho do mesmo ano.

Em julho de 2025, outro empate na capital carioca, desta vez por 1 x 1, com Lucas Freitas abrindo o placar e Gustavo Martins igualando.

O Grêmio voltou a vencer em casa na sequência, na 34ª rodada do Brasileirão de 2025, em Porto Alegre.

O duelo mais recente resultou em Vasco 2 x 1 Grêmio em São Januário, em março de 2026: Cuiabano e David marcaram para os cariocas, que venceram a partida da rodada 8 desta temporada.

continua após a publicidade

No agregado histórico desta rivalidade, o Grêmio acumula 12 vitórias ante sete do Vasco e sete empates desde 2004.

O retrospecto tem peso narrativo, mas o resultado deste sábado dependerá das condições de jogo atuais. O cenário de dois times em dificuldade torna o histórico um dado de contexto, não de previsão.