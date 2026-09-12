Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Veja gol em Grêmio x Vasco: Villasanti abre o placar após falha da defesa

Partida é decisiva para se afastar da zona de rebaixamento

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
12/09/2026 16:55
Favorite o Lance! no Google
Grêmio e Vasco se enfrentam pela 27ª rodada
Grêmio e Vasco se enfrentam pela 27ª rodada (Foto: Roberto Vinicius/AGIF/Folhapress)

O Grêmio abriu o placar sobre o Vasco, jogando diante do seu torcedor na Arena do Grêmio, na tarde deste sábado (12). Mathías Villasanti marcou após um conjunto de erros da defesa do Cruz-Maltino.

O lance do gol se origina de um corte errado do lateral Paulo Henrique na entrada da área, que deixa Jovane Cabral em condições de realizar uma ótima finalização, para defesa de Léo Jardim. O goleiro do Vasco espalma para o meio da área, sobrando nos pés de Villasanti, que marca o primeiro do Grêmio no jogo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Grêmio abre o placar contra o Vasco; veja o gol

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Confrontos diretos

Os últimos cinco confrontos entre as equipes revelam uma tendência bem definida: o mando de campo pesou a favor do dono da casa em quatro das cinco ocasiões, com apenas um empate quebrando o padrão.

continua após a publicidade

A sequência começa com a vitória do Vasco por 2 x 1 em São Januário, em abril de 2024, com gols de David e Matheus Carvalho, seguida pelo triunfo do Grêmio por 1 x 0 na Arena do Grêmio, em julho do mesmo ano.

Em julho de 2025, outro empate na capital carioca, desta vez por 1 x 1, com Lucas Freitas abrindo o placar e Gustavo Martins igualando.

O Grêmio voltou a vencer em casa na sequência, na 34ª rodada do Brasileirão de 2025, em Porto Alegre.

O duelo mais recente resultou em Vasco 2 x 1 Grêmio em São Januário, em março de 2026: Cuiabano e David marcaram para os cariocas, que venceram a partida da rodada 8 desta temporada.

continua após a publicidade

No agregado histórico desta rivalidade, o Grêmio acumula 12 vitórias ante sete do Vasco e sete empates desde 2004.

O retrospecto tem peso narrativo, mas o resultado deste sábado dependerá das condições de jogo atuais. O cenário de dois times em dificuldade torna o histórico um dado de contexto, não de previsão.

Tudo sobre
Sugerida para você!
CSA notificou Gabriel Lima, que administra o CFU, por negociações sem conhecimento dos membros

Futebol Nacional

Clube faz novo movimento para tentar mudar administradora da liga FFU

Há 32 minutos
Técnico Fernando Diniz durante treino do Corinthians

Corinthians

Veja a provável escalação do Corinthians para enfrentar o Flamengo

Há 54 minutos
Camisa do Vasco para o jogo com o Grêmio

Futebol Nacional

Escalação: Vasco está confirmado para enfrentar o Grêmio

Há 1 hora
Atlético x Flu (Foto: Artur Henrique / Lance!)

Atlético Mineiro

Atlético está escalado para enfrentar o Fluminense pelo Brasileirão

Há 1 hora
Jogadores do Botafogo-SP com a mão na boca

Futebol Nacional

Botafogo-SP promove ação contra a violência à mulher antes de jogo

Há 2 horas
Elano

Santos

Gerente da base do Santos, Elano celebra convocação de Meninos da Vila

Há 3 horas
Mais LANCE!
Neymar recebe Philippe Coutinho no vestiário do Santos

Neymar se antecipa e 'anuncia' Philippe Coutinho no Santos

Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, e Erasmo Damiani

Corinthians empresta Lucas Molina para clube da Série B

Mercado da Bola do Lance!

Janela do Brasileirão encerrada: veja quem mais gastou e todas as negociações

Painel "Do futebol de base à elite"

Flamengo traça meta ambiciosa para formação no futebol feminino

Paquetá exibe a camisa 11 do Flamengo

Paquetá troca de número e assume camisa histórica do Flamengo

Breno Lopes saindo de campo após ser expulso no Athletiba

Lei Vini Jr provoca expulsão de Breno Lopes no Athletiba

Artur Jorge deixando a Toca II

Provável escalação do Cruzeiro: Artur Jorge segue com baixa para jogo contra o Santos

Memphis Depay com a camisa do Corinthians

Memphis é liberado pela Conmebol para decisão contra Estudiantes

Brasileirão Série A 2026 - Mirassol x Vitória

Mirassol x Vitória: onde assistir, horário e escalações

Marcelo Oliveira e Paulo Angioni

Fluminense relembra última preleção de Paulo Angioni; veja o vídeo

Brasileirão Série A 2026 - Flamengo x Corinthians

Flamengo x Corinthians: onde assistir, horário e escalações

Arrascaeta na vitória do Flamengo sobre o Remo

Arrascaeta explica polêmica com Samuel Lino e revela conversa no CT: 'Está tranquilo'

Marcelo Oliveira e Paulo Angioni

Morre Paulo Angioni, diretor de futebol do Fluminense