Escalação: Reforço de R$ 36 milhões pode estrear no Vasco
Alan Lescano é relacionado para o duelo com o Grêmio
Principal reforço do Vasco nesta janela de transferência, o meia argentino Alan Lescano pode estrear neste sábado (12), no duelo com o Grêmio. A partida, válida pela 27ª rodada do Brasileirão Série A, será disputada em Porto Alegre a partir das 16h (de Brasília).
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Lescano foi apresentado pelo clube nesta semana, já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e foi relacionado pelo técnico Pedro Emanuel para o jogo deste sábado.
O próprio Lescano admitiu a ansiedade pela estreia e se colocou à disposição para o jogo em Porto Alegre.
— Já posso começar a jogar. A expectativa é alta. Sei que o grupo é muito bom. Sempre que for o melhor para a equipe, vou dar o melhor de mim. O técnico me explicou o que queria e quero estar jogando o quanto antes — declarou na quinta-feira (10), quando foi oficialmente apresentado.
Além do meia argentino, dois jogadores que estavam afastados por lesão estão prontos para voltar ao time: Jair e Cuiabano.
Do trio, quem tem mais chances de começar a partida é Cuiabano. Assim, a provável escalação do Vasco para o jogo com o Grêmio tem Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Tchê Tchê e Thiago Mendes; Andrés Gómez, Colidio e Bruno Duarte.
Décimo sétimo colocado na tabela do Brasileirão, com 25 pontos, o Vasco precisa vencer para ter chance de deixar a zona de rebaixamento ainda nesta rodada — dependeria ainda de derrota do Mirassol para o Vitória neste domingo, no interior paulista.
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