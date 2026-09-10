Gabriel Pereira chega ao Rio de Janeiro para assinar com o Vasco
Zagueiro estava no Copenhague, da Dinamarca, e chega por empréstimo ao Cruz-Maltino
O zagueiro Gabriel Pereira, que estava no Copenhague, da Dinamarca, desembarcou na noite desta quinta-feira (10) no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O defensor vai realizar exames médicos antes de assinar contrato com o Vasco. O jogador vai vestir a camisa 55 do Cruz-Maltino.
Na chegada ao Brasil, em entrevista ao canal Podcast Cruzmaltino, Gabriel Pereira falou sobre o acerto com o Cruz-Maltino afirmou ser um sonho vestir a camisa do Gigante da Colina.
- Com certeza (é um sonho). Agradecer o carinho que todos vocês (torcida) tiveram comigo. Então, foi, como você falou, foi um pouco difícil na negociação, mas, graças a Deus, deu certo. Estou feliz de estar aqui, de representar o Vasco da Gama. Agradecer todo o empenho que teve, o Admar, o Pedrinho, o meu agente.
O zagueiro que atua no lado direito da zaga também afirmou que está bem fisicamente e apto para estrear pelo Cruz-Maltino.
- Eu estou bem fisicamente. Tenho tido uma sequência muito grande de jogos lá e chego aqui pronto. Agora tenho alguns detalhes para resolver primeiro. Tenho que fazer exames médicos e depois fazer parte do grupo, trabalhar e conseguir meu espaço.
O jogador chega ao Vasco por empréstimo, com opção de compra que pode se tornar obrigatória caso determinadas metas sejam atingidas. Os objetivos estabelecidos no contrato são considerados baixos, o que permite ao clube, que atravessa uma situação financeira delicada, adiar um eventual pagamento pela aquisição definitiva do atleta.
O modelo também atende aos interesses do Copenhague. O clube dinamarquês tinha como objetivo inicial negociar o zagueiro em definitivo, mas mantém boas chances de confirmar a venda caso Gabriel atinja as metas previstas no acordo.
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Gabriel Pereira construiu uma relação forte com o Copenhague e é considerado um dos destaques da equipe pela torcida. Durante a passagem pela Dinamarca, o zagueiro conquistou títulos e disputou a Champions League, além de alcançar a marca de 98 partidas, nove gols e três assistências pelo clube. Na temporada 2024/25, o defensor foi campeão do Campeonato Dinamarquês e da Copa da Dinamarca.
Revelado pelo Volta Redonda, Gabriel Pereira deixou o Brasil em 2021 para atuar no Vilafranquense, de Portugal. Depois, passou pelo Gil Vicente antes de chegar ao Copenhague, em 2024. No clube dinamarquês, viveu o principal momento da carreira até aqui e agora retorna ao futebol brasileiro para defender o Vasco.
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