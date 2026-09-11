Grêmio x Vasco: onde assistir, horário e escalações
Partida será disoutada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre
Grêmio e Vasco se enfrentam neste sábado (12), às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto, que é decisivo para ambas as equipes na luta contra o rebaixamento, será transmistido com exclusividade pelo Premiere (pay-per-view), mas o Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️📺Clique para assistir no Premiere
O duelo contra o rebaixamento reúne duas equipes que acumulam mais derrotas do que vitórias no campeonato: o Grêmio ocupa a 15ª posição com 28 pontos em 25 jogos, enquanto o Vasco da Gama aparece na 17ª colocação, com 25 pontos.
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Grêmio x Vasco
Onde assistir - Grêmio x Vasco
- 📅 Data: 12 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
- 📍 Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre, Rio Grande do Sul
- 📺Trasnmissão: Premiere (pay-per-view) Clique para assistir no Premiere
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
➡️ Lescano é apresentado pelo Vasco e se coloca a disposição contra o Grêmio
Prováveis escalações
🔵Grêmio
Técnico: Luís Castro
Escalação: Weverton; Diego Caito, Wallace, Gustavo Martins e Marlon; Villasanti, Noriega e Krovinovic; Tetê, Enamorado e Carlos Vinícius.
⚫Vasco
Técnico: Pedro Emanuel
Escalação: Léo Jardim; PH, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Santiago Sosa, Tchê Tchê e Thiago Mendes; Bruno Duarte, Colidio e Andrés Gómez.
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