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Grêmio x Vasco: onde assistir, horário e escalações

Partida será disoutada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
11/09/2026 10:01
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Brasileirão Série A 2026 - Grêmio x Vasco
Onde assistir ao vivo a partida entre Grêmio e Vasco pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

Grêmio e Vasco se enfrentam neste sábado (12), às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto, que é decisivo para ambas as equipes na luta contra o rebaixamento, será transmistido com exclusividade pelo Premiere (pay-per-view), mas o Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️📺Clique para assistir no Premiere

O duelo contra o rebaixamento reúne duas equipes que acumulam mais derrotas do que vitórias no campeonato: o Grêmio ocupa a 15ª posição com 28 pontos em 25 jogos, enquanto o Vasco da Gama aparece na 17ª colocação, com 25 pontos.

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Grêmio x Vasco

Gremio-escudo-onde-assistir
GRE
Vasco-escudo-onde-assistir
VAS
27ª rodada
Brasileirão
Data e Hora
Sábado - 16h
Local
Arena do Grêmio
Árbitro
Raphael Claus (SP)
Assistentes
Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex dos Santos (SC)
Var
Marcio Henrique de Gois (SP)
Onde assistir

Onde assistir - Grêmio x Vasco

  1. 📅 Data: 12 de Setembro de 2026
  2. ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
  3. 📍 Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre, Rio Grande do Sul
  4. 📺Trasnmissão: Premiere (pay-per-view) Clique para assistir no Premiere
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

➡️ Lescano é apresentado pelo Vasco e se coloca a disposição contra o Grêmio

Prováveis escalações

🔵Grêmio
Técnico: Luís Castro
Escalação: Weverton; Diego Caito, Wallace, Gustavo Martins e Marlon; Villasanti, Noriega e Krovinovic; Tetê, Enamorado e Carlos Vinícius.

Vasco
Técnico: Pedro Emanuel
Escalação: Léo Jardim; PH, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Santiago Sosa, Tchê Tchê e Thiago Mendes; Bruno Duarte, Colidio e Andrés Gómez.

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Arena do Grêmio é palco do duelo entre Grêmio e Mirassol
Arena do Grêmio é palco do duelo entre Grêmio e Vasco (Foto: Reprodução/X Grêmio)
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