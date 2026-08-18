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Lesão de Jair coloca renovação automática no Vasco em risco

Contrato vai até dezembro, mas possui cláusula de renovação automática por mais um ano

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
18/08/2026 13:42
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Jair deixa Vasco 0 x 3 Santos com lesão na coxa
Jair deixa Vasco 0 x 3 Santos com lesão na coxa (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

Avaliado nesta segunda-feira (17), Jair foi diagnosticado com uma lesão no músculo adutor da coxa direita e será desfalque no Vasco por aproximadamente um mês. Com a lesão sofrida, o volante dá uma pausa forçada na sequência de jogos que vinha tendo no Cruz-Maltino e coloca sua renovação com o clube em risco.

Jair tem contrato com o Vasco até o fim desta temporada. O Lance! apurou, porém, que o vínculo possui uma cláusula de renovação automática por mais um ano caso o jogador participe de pelo menos 60% das partidas do clube até o fim da temporada. O jogador já disputou seis dos nove jogos realizados pelo Vasco no segundo semestre de 2026.

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No cenário atual, o Vasco tem 19 partidas confirmadas até o fim do ano. A estimativa é de que Jair fique fora de aproximadamente oito delas por causa da lesão. Com isso, restariam 11 jogos para o jogador disputar após o retorno.

A conta, portanto, fica exatamente no limite. Considerando o cenário-base de 28 partidas do Vasco no segundo semestre, Jair precisa participar de pelo menos 17 para atingir os 60%. Como já esteve em campo em seis ocasiões, precisaria atuar em outras 11 para alcançar a meta contratual.

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Jair deixa Vasco 0 x 3 Santos com lesão na coxa
Jair deixa Vasco 0 x 3 Santos com lesão na coxa (Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)

➡️ Com Jair de fora, Vasco tem nova dor de cabeça para o meio-campo

Avanço nas copas pode mudar a conta

A situação, entretanto, ainda pode sofrer alterações. O Vasco disputa a Copa do Brasil e a Sul-Americana, e um eventual avanço nas competições aumentaria o número de partidas do clube no segundo semestre.

Até o momento, o Vasco disputou nove partidas no segundo semestre, e Jair participou de seis (uma taxa de 66,7% de participação).

É importante destacar que o não cumprimento dos 60% não significa que Jair deixará o Vasco ao fim do contrato. A cláusula apenas estabelece uma renovação automática caso a meta seja alcançada. Com a projeção de 28 jogos no período, a participação em 17 partidas representaria 60,7%.

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Se o volante não atingir o percentual exigido, o clube ainda poderá negociar uma extensão contratual de forma convencional.

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