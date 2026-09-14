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Vasco aproveita janela para encorpar elenco e já começa a colher frutos

Cruz-Maltino investiu pesado na janela e encontrou formas de parcelar os pagamentos

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
14/09/2026 05:54
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Santiago Sosa domina a bola em sua estreia pelo Vasco
Santiago Sosa em sua estreia pelo Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

A janela de transferências do futebol brasileiro fechou na última sexta-feira (11), e o Vasco encerrou o período com seis reforços para o elenco. A última tentativa foi por Richarlison, tratado internamente como a "cereja do bolo", mas a negociação com o atacante acabou frustrada após as partes não chegarem a um consenso sobre a duração do contrato.

Apesar do desfecho, o Cruz-Maltino teve uma janela movimentada e promoveu uma reformulação importante no elenco. Chegaram Paulinho, Facundo Colidio, Santiago Sosa, Bruno Duarte, Alan Lescano e Gabriel Pereira.

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Paulinho deixou o América-MG sem custos após assinar um pré-contrato com o Vasco. Já Colidio foi contratado em definitivo junto ao River Plate por cerca de US$ 4,5 milhões (aproximadamente R$ 23 milhões) por 50% dos direitos econômicos.

Santiago Sosa custou entre US$ 7 milhões e US$ 7,5 milhões (cerca de R$ 35,5 milhões a R$ 38 milhões), enquanto Bruno Duarte foi contratado junto ao Estrela Vermelha, da Sérvia, por aproximadamente R$ 12 milhões.

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Para trazer Alan Lescano, o Vasco desembolsou cerca de US$ 7,5 milhões fixos (aproximadamente R$ 38 milhões) ao Argentinos Juniors. Por fim, Gabriel Pereira chegou do Copenhague, da Dinamarca, por empréstimo, com uma taxa inicial de € 1,5 milhão (cerca de R$ 9 milhões). O acordo ainda prevê uma compra obrigatória de € 6 milhões (R$ 35,5 milhões) caso o zagueiro atinja a meta de ser titular em 60% dos jogos.

Alan Lescano durante treino do Vasco
Alan Lescano durante treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Mesmo sem um novo investidor definido para a SAF — o processo competitivo para a venda de 90% da nova SAF está marcado para 25 de setembro —, o Vasco conseguiu realizar investimentos elevados. A estratégia foi negociar pagamentos parcelados ao longo dos próximos anos, período em que o clube espera já contar com um novo investidor.

Considerando os valores fixos dos negócios, o Vasco assumiu compromissos na casa dos € 23 milhões (aproximadamente R$ 137 milhões), com possibilidade de o montante aumentar de acordo com metas e cláusulas previstas nos contratos.

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O investimento, porém, começa a apresentar resultados dentro de campo. Antes da janela, uma das principais avaliações sobre o Vasco era de que Pedro Emanuel trabalhava com um elenco curto, com poucas opções para escalar e também para modificar o time durante as partidas. A chegada dos reforços mudou esse cenário e ampliou as possibilidades do treinador.

Na virada sobre o Grêmio, no último fim de semana, os dois gols do Vasco tiveram participação direta de jogadores contratados na janela. No empate, Alan Lescano, em sua estreia, tentou um passe de letra que desviou em um adversário e encontrou Thiago Mendes, que finalizou para marcar. Na sequência, o gol da virada teve participação exclusiva de dois reforços: Bruno Duarte saiu do banco de reservas para tabelar com Colidio, que marcou o gol que garantiu os três pontos para o Gigante da Colina.

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Facundo Colidio em Vasco 3x1 Cruzeiro pelo Brasileirão
Facundo Colidio em Vasco 3x1 Cruzeiro pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

A influência das contratações também aparece no sistema defensivo. Santiago Sosa vem dando mais consistência à proteção da defesa e, em determinados momentos, atua entre os zagueiros, funcionando como uma espécie de líbero. Forte fisicamente, o argentino também contribui na disputa de bolas aéreas e permite que os defensores tenham uma proteção maior à frente da área.

O novo cenário dá a Pedro Emanuel mais alternativas para administrar o calendário. O Vasco segue vivo em três competições (Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil) e, agora, tem um elenco mais profundo para lidar com a sequência de partidas sem necessariamente abrir mão de um torneio.

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A situação no Campeonato Brasileiro, entretanto, ainda exige atenção e cautela. O Vasco está na zona de rebaixamento, com os mesmos 28 pontos do Grêmio, primeiro time fora do Z-4. A necessidade de somar pontos na competição é evidente e, na última semana, a comissão técnica chegou a preservar alguns dos principais jogadores na viagem para a Colômbia, onde o Cruz-Maltino enfrentou o Independiente Santa Fe pela Sul-Americana.

A janela não resolveu todos os problemas do Vasco, mas deu uma maior profundida ao elenco cruz-maltino. Se antes Pedro Emanuel tinha poucas alternativas, agora o treinador tem uma "dor de cabeça boa" para fazer suas escolhas para o time.

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