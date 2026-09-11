IA crava resultados e líder da 27ª rodada do Brasileirão

A 27ª rodada do Campeonato Brasileiro está prevista para começar na sexta-feira (11) com o clássico Coritiba x Athletico-PR, às 21h (de Brasília), no Couto Pereira. O confronto entre Bahia e Remo na segunda-feira (14), marca o encerramento desta rodada do Brasileirão.

A equipe do Lance! questionou ao ChatGPT uma projeção desta rodada do torneio nacional e quem irá dormir na liderança.

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Ferramenta projeta duelos do Brasileirão

Coritiba x Athletico-PR - 11/09 - 21h (de Brasília)

O Athletico-PR chega ao clássico na terceira colocação, com 45 pontos, enquanto o Coritiba aparece em sétimo, com 37. O Furacão tem o artilheiro do campeonato, Kevin Viveros, que soma 17 gols, e deve conseguir explorar a maior capacidade ofensiva para levar a melhor mesmo fora de casa. O mando e o peso do Atletiba devem equilibrar o confronto, mas a previsão é de vitória do Athletico-PR por 2 a 1.

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Atlético-MG x Fluminense - 12/09 - 16h (de Brasília)

O Atlético-MG tem 36 pontos e ainda possui um jogo a menos, enquanto o Fluminense soma 45 e está na quarta colocação. O Galo chega pressionado depois da derrota para o Santos na ida das quartas de final da Sul-Americana, enquanto o Tricolor também divide atenções com a competição continental. Com Cano como dúvida após sentir a coxa, o Fluminense pode perder força no ataque. A previsão é de empate por 1 a 1 na Arena MRV.

Grêmio x Vasco - 12/09 - 16h (de Brasília)

O confronto coloca frente a frente duas equipes ameaçadas pela parte de baixo da tabela. O Grêmio é o 15º colocado, com 28 pontos, apenas três a mais que o Vasco, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O Tricolor terá Pavon suspenso e ainda convive com dúvidas no ataque, enquanto o Vasco tenta aproveitar o momento de pressão sobre o adversário. A previsão é de empate por 1 a 1 na Arena do Grêmio.

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Chapecoense x Internacional - 12/09 - 17h (de Brasília)

A Chapecoense chega animada depois de vencer o Corinthians fora de casa e, apesar de ocupar a lanterna, mostrou capacidade de reação nas últimas rodadas. O Internacional, por outro lado, está na zona de rebaixamento, com 25 pontos, e terá desfalques importantes, como Matheus Bahia e Aguirre, suspensos. Em casa, a Chape pode aproveitar a fragilidade colorada e conquistar mais três pontos. Previsão: Chapecoense 1 x 0 Internacional.

Palmeiras x São Paulo - 12/09 - 18h30 (de Brasília)

O Palmeiras chega ao Choque-Rei na vice-liderança, com 53 pontos, apenas um atrás do Flamengo, e embalado pela vitória por 1 a 0 sobre a LDU pela Libertadores. Abel Ferreira não deve poupar a equipe, mas terá Marlon Freitas e Barboza suspensos, enquanto Andreas Pereira retorna. Do outro lado, o São Paulo vem de derrota para o Boca Juniors pela Sul-Americana, perdeu Calleri por suspensão e ainda tem Luciano como dúvida por conta de um edema na coxa. Mesmo diante de um rival que vem de vitória, projeto uma vitória Tricolor por 1 a 0 no Nubank Parque.

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Flamengo busca resultado positivo contra o Corinthians para dormir na liderança do Brasileirão (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Botafogo x Bragantino - 12/09 - 20h30 (de Brasília)

O Botafogo ocupa a 14ª colocação, com 31 pontos, e tenta interromper uma sequência de resultados negativos para se afastar da parte de baixo da tabela. O Bragantino tem 35 pontos e também busca recuperação depois de perder para o Bahia na última rodada. A equipe de Bragança Paulista terá o retorno de Isidro Pitta e Agustín Sant'Anna, enquanto Rodriguinho ainda é dúvida. Em um confronto equilibrado no Nilton Santos, a previsão é de empate por 1 a 1.

Santos x Cruzeiro - 12/09 - 21h (de Brasília)

O Santos chega embalado pela vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG pela Sul-Americana, mas terá de administrar o desgaste do calendário. O Cruzeiro, sexto colocado com 42 pontos, tem campanha superior no Brasileirão e ainda briga pela parte de cima da tabela. Kaio Jorge é uma das principais referências ofensivas da Raposa, enquanto o Peixe pode contar com a estreia de Cebolinha, que durante a apresentação na última quinta-feira (10), se colocou à disposição do Peixe. A previsão é de vitória do Cruzeiro por 2 a 1 na Vila Belmiro.

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Mirassol x Vitória - 13/09 - 16h (de Brasília)

O Mirassol aparece na 16ª colocação, com 28 pontos, enquanto o Vitória é o 11º, com 32. Apesar da proximidade na tabela, o time baiano chega em melhor momento e venceu o Grêmio na rodada anterior, resultado que deu fôlego na luta contra o rebaixamento. Jogando no Maião, porém, o Mirassol deve dificultar bastante a partida. Previsão: empate por 1 a 1.

Flamengo x Corinthians - 13/09 - 17h30 (de Brasília)

O Flamengo chega à partida como líder do Brasileirão, com 54 pontos, e ganhou confiança após vencer o Independiente del Valle por 2 a 0 em Quito pela Libertadores. O Corinthians, por sua vez, empatou com o Estudiantes na Argentina e tem pela frente uma sequência pesada de jogos, além de problemas físicos no elenco. A força ofensiva do líder, com Pedro e Samuel Lino entre os destaques da temporada, deve fazer a diferença no Maracanã. A previsão é de vitória do Flamengo por 2 a 1.

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Bahia x Remo - 14/09 - 20h (de Brasília)

O Bahia chega à última partida da rodada em alta, com 43 pontos e uma sequência de dez jogos sem perder no Brasileirão. O Remo, por outro lado, ocupa a 19ª colocação, com 23 pontos, e precisa pontuar para tentar deixar a zona de rebaixamento. A força do Bahia como mandante e o momento das duas equipes fazem do Tricolor o favorito para o confronto. Previsão: Bahia 2 x 0 Remo.

Quem dormirá na liderança do Campeonato Brasileiro

A previsão é de que o Flamengo permaneça na liderança do Brasileirão após a 27ª rodada. O Rubro-Negro deve vencer o Corinthians e chegar aos 57 pontos. Com isso, a diferença entre os dois primeiros colocados subiria para quatro pontos, mas nada estaria definido. A disputa pelo título continuará aberta nas próximas rodadas.

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