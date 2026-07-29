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Conselho Deliberativo aprova contas de 2025 da gestão Pedrinho no Vasco

L! apurou que o colegiado deu parecer favorável ao balanço financeiro do clube

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 00:16
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Pedrinho caminha pelos corredores de São Januário antes de partida do Vasco
Conselho Deliberativo aprovou contas apresentadas de 2025, na gestão de Pedrinho no Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Conselho Deliberativo do Vasco aprovou, em sessão realizada nesta terça-feira (28), a prestação de contas da administração feita pelo presidente Pedrinho relativa ao exercício de 2025. Segundo a apuração do Lance!, O balanço financeiro do clube recebeu um parecer favorável dos membros do colegiado. A reunião ocorreu para analisar o desempenho financeiro e o cumprimento do orçamento estabelecido durante o último ano de gestão do ex-jogador no Cruzmaltino.

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Pedrinho Vasco
Pedrinho em São Januário (Foto: Reprodução/Atenção Vascaínos)

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Prestação de contas do ano de 2024 também foi aprovada pelo Conselho Deliberativo do Vasco no ciclo anterior

Em relação ao ciclo anterior, o Conselho Deliberativo do Vasco já havia validado as contas de 2024, embora com a presença de ressalvas pontuais em um balanço divulgado com atraso. Naquela oportunidade, a votação registrou 93 votos favoráveis, 11 contrários e duas abstenções entre os presentes na sede náutica da Lagoa.

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O debate sobre o exercício de 2024 foi marcado por discussões acerca do pedido de Recuperação Judicial feito pelo clube e pela SAF, além de questionamentos sobre a atuação da comissão que investiga a 777 Partners. Apesar das dívidas elevadas, os dados financeiros daquele período mostraram uma evolução de 42% na receita bruta em comparação a 2023, impulsionada por crescimentos no quadro social, patrocínios e bilheteria de jogos.

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