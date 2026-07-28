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Vasco volta ao mercado 'em busca de gols' após perder principais artilheiros

Com um dos piores ataques do Brasileirão, Cruz-Maltino tenta solucionar problema ofensivo

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 09:00
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Admar Lopes - Vasco
Admar Lopes, diretor de futebol do Vasco, durante entrevista coletiva (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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O Vasco tem um problema que se arrasta desde o início da temporada: a falta de gols. Com apenas dois gols marcados nos últimos cinco jogos do Campeonato Brasileiro, o Cruz-Maltino vive um momento delicado ofensivamente e volta ao mercado na tentativa de encontrar novas "fontes de gols" para a sequência de 2026.

O desempenho no Brasileirão evidencia a dificuldade. O Vasco tem o sétimo pior ataque do Campeonato Brasileiro, mas o cenário recente é ainda mais preocupante. Nos últimos cinco jogos da competição, a equipe marcou apenas dois gols.

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A deficiência ofensiva, no entanto, tem explicação e começou ainda no início do ano, quando o clube perdeu seus três principais goleadores da temporada passada.

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Os maiores artilheiros do Vasco em 2025 deixaram São Januário. Pablo Vegetti, autor de 27 gols, foi para o Cerro Porteño, do Paraguai. Rayan, que marcou 20 vezes, foi vendido ao Bournemouth, da Inglaterra. Já Philippe Coutinho, responsável por 11 gols, rescindiu amigavelmente seu contrato.

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Tentativas de resolver o problema na primeira janela

Para suprir essas saídas, a diretoria buscou reforços na primeira janela de transferências. Brenner foi contratado junto à Udinese, da Itália, por 5 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões), em uma negociação conduzida a pedido do então técnico Fernando Diniz. Pouco depois, porém, o treinador deixou o clube, e o atacante ainda não conseguiu corresponder às expectativas. Até o momento, soma 26 partidas, três gols, uma assistência e ainda desperdiçou dois pênaltis.

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Outro nome que chegou para aumentar o poder ofensivo foi Claudio Spinelli, contratado junto ao Independiente del Valle, do Equador. Apesar de ser o artilheiro vascaíno na temporada, com seis gols em 25 jogos, o argentino ainda não conseguiu se consolidar como titular absoluto da equipe.

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Spinelli e Cuiabano comemoram gol do Vasco na Sul-Americana
Spinelli e Cuiabano comemoram gol do Vasco na Sul-Americana (Foto: Jaime SALDARRIAGA/AFP)

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Alvos do Vasco para o ataque

Sem conseguir resolver o problema internamente, o Vasco voltou a mirar o mercado nesta segunda janela de transferências. A diretoria trabalha para reforçar o setor ofensivo e tem interesse em dois nomes de peso.

O principal alvo do momento é o iraniano Mehdi Taremi, atacante do Olympiacos, da Grécia, e capitão da seleção do Irã na última Copa do Mundo. Outro jogador monitorado é o uruguaio Luciano Rodríguez, atualmente no NEOM, da Arábia Saudita.

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