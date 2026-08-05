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Ex-Vasco, Danilo Boza destaca evolução do Urawa para nova temporada

Jogador está há cerca de um ano e meio na equipe

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/08/2026 13:12
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Danilo Boza em ação pelo Urawa Reds
Danilo Boza em ação pelo Urawa Reds (Foto: Reprodução/Urawa Reds)

O zagueiro Danilo Boza afirmou que o Urawa Red Diamonds chega confiante para o início da temporada 2026/27 da J.League após o período de preparação realizado sob o comando da nova comissão técnica. O ex-Vasco destacou a evolução da equipe durante a pré-temporada e projetou a estreia diante do Gamba Osaka, marcada para sexta-feira (7), fora de casa.

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No futebol japonês desde fevereiro de 2025, o defensor brasileiro inicia sua segunda temporada completa pelo clube. Além da passagem pelo Vasco, Boza também defendeu Juventude, Santos, Mirassol e Athletico ao longo da carreira.

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Segundo o jogador, os treinamentos e amistosos disputados nas últimas semanas fortaleceram a confiança do elenco para o começo da competição.

Danilo Boza destaca evolução na pré-temporada

Em entrevista, o zagueiro atribuiu o crescimento da equipe ao trabalho desenvolvido pela nova comissão técnica durante a preparação para a temporada.

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– Nossa preparação foi muito boa para esta temporada. Com a nova comissão técnica, conseguimos apresentar grande evolução durante os treinamentos e amistosos, o que nos dá confiança para o campeonato – afirmou.

Danilo Boza em ação pelo Urawa Reds
Danilo Boza em ação pelo Urawa Reds (Foto: Reprodução/Urawa Reds)

Com 48 jogos disputados pelo tradicional clube japonês, ele também comentou suas projeções para o duelo de estreia na J.League:

– Logo na estreia da liga já teremos um grande jogo contra o Gamba Osaka, fora de casa. Sabemos da importância de começar a temporada com um bom resultado e faremos de tudo dentro de campo para tornar isso possível – disse o defensor.

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Há cerca de um ano e meio no Japão, Danilo Boza chega para a nova temporada já adaptado ao futebol local e como uma das opções do Urawa Reds para a disputa da J.League, competição que terá início nesta semana.

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