AO VIVO: Acompanhe o vaivém do mercado da bola nesta quinta-feira (25)

O Lance! acompanha em tempo real as principais movimentações do mercado de transferências nesta quinta-feira (25), trazendo todas as atualizações e bastidores visando a próxima temporada do futebol brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Confira as últimas movimentações do Mercado da Bola

Cada liga possui sua própria janela de transferências, mas, por padrão, esses períodos costumam acontecer quase ao mesmo tempo, com pequenas diferenças nas datas. No Brasil, as negociações entre clubes profissionais estarão liberadas de 5 de janeiro a 3 de março de 2026.

Já na Europa, a maioria dos campeonatos adota uma janela que vai do início de janeiro até o começo de fevereiro. Por conta dessas diferenças, os clubes precisam agir com atenção, já que negociações entre países podem ser inviabilizadas caso a janela de um deles já esteja fechada.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Atualizações do mercado de transferências AO VIVO

8h - Barca do Vasco: veja os jogadores que devem deixar o clube em 2026

O Vasco já planeja a temporada de 2026 após um ano marcado por oscilações e instabilidade. Mesmo com Fernando Diniz sinalizando a intenção de manter a base do elenco e com limitações financeiras para grandes investimentos, algumas mudanças serão inevitáveis. Assim, uma lista de jogadores não deve seguir em São Januário no próximo ano.

Maurício Lemos na apresentação pelo Vasco (Foto Matheus Guimarães/Lance!)

9h10 - Lateral-esquerdo não deve ser aproveitado no Internacional

Mesmo com a remontagem do elenco e a sondagem do River Plate por Bernabei, o lateral-esquerdo Ramon não deve ser aproveitado no Internacional na próxima temporada. Emprestado ao Vitória em agosto, o jogador deve continuar no Barradão. Os clubes conversam uma forma de permanência do jogador em Salvador. O negócio, porém, depende da análise que o novo técnico Paulo Pezzolano está fazendo do elenco colorado.

continua após a publicidade

10h55 - Mais jogadores do Internacional interessam no mercado

Apesar da campanha no Campeonato Brasileiro deste ano, com a permanência sendo garantida apenas na última rodada. Além de Vitão, quase acertado com o Cruzeiro, Luis Otávio, vendido ao Orlando City, e Ricardo Mathias, em negociação com o Al-Ahli-ARS, e de outros nomes que já foram sondados, mais jogadores do Internacional interessam no mercado da bola. Confira o que o Lance! apurou.

12h18 - São Paulo encaminha venda de Erick ao Vitória

O Vitória está próximo de acertar a compra de Erick, que pertence ao São Paulo. Aos 28 anos, o jogador foi emprestado ao clube nordestino neste ano. O interesse da equipe é ter o jogador em definitivo. Ao que tudo indica, a ideia é um contrato válido por três temporadas.

12h20 - Volante e Internacional conversam para retorno ao Beira-Rio

O volante Fernando e o Internacional conversam para retorno ao Beira-Rio. Conforme noticiou o jornalista identificado Vagner Martins, o Vaguinha, o camisa 5, um dos destaques no primeiro semestre alvirriubro, tem negociado com dirigentes uma possível volta a Porto Alegre. Como apurou o Lance!, porém, o movimento só ocorrerá se houver aval da nova comissão técnica, comandada por Paulo Pezzolano.



