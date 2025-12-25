O Coritiba emprestou o goleiro Rafael William pela quarta temporada consecutiva. O jogador de 24 anos foi anunciado nesta semana pelo Azuriz.

Rafael William chega no Gralha Azul para ser titular durante a temporada. No ano que vem, o Azuriz disputará o Campeonato Paranaense, a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro.

O goleiro firmou acordo com o time paranaense até o final de 2026, justamente quando encerrar o vínculo com o Coxa. A tendência é de que a diretoria alviverde não amplie o contrato, e o atleta fique livre no mercado a partir de 2027.

Neste ano, Rafael William defendeu o Maringá e disputou 11 partidas. Nos dois anos anteriores, também ficou no Dogão, mas fez apenas dois jogos. Em 2023, também teve uma curta passagem pelo Sampaio Corrêa, sem entrar em campo.

Rafael William no Coritiba

Criado e revelado no Coritiba, Rafael William foi campeão da Copa do Brasil Sub-20 em 2021 e estreou profissionalmente no ano seguinte. Ele teve oportunidades após oscilações de Alex Muralha, mas não conseguiu se firmar e perdeu a posição para a Gabriel Vasconcelos, que chegou no meio de 2022.

Ao todo, o goleiro fez oito partidas pelo time principal do Coritiba, sendo seis pela Série A e dois no Campeonato Paranaense.

O elenco coxa-branca se reapresenta em 27 de dezembro, no CT da Graciosa, para iniciar a pré-temporada. O Coritiba estreia no Campeonato Paranaense em 7 de janeiro com um time sub-23, enquanto o grupo principal jogará a partir da terceira rodada.