São Paulo encaminha venda de Erick ao Vitória

O Vitória está próximo de acertar a compra de Erick, que pertence ao São Paulo. Aos 28 anos, o jogador foi emprestado ao clube nordestino neste ano. O interesse da equipe é ter o jogador em definitivo. Ao que tudo indica, a ideia é um contrato válido por três temporadas.

Erick chegou ao São Paulo em 2024, na época sem custos. Neste fim de ano, chegou a entrar no radar de outras equipes, como o Coritiba. O Vitória deve fazer um investimento de R$ 7 milhões pelo jogador pelo jogador.

No São Paulo, era reserva no elenco. Nesse ano, disputou oito partidas, mas titular somente em duas. Erick foi anunciado em dezembro de 2023 e estreou em 2024. No último ano, disputou 36 jogos, com três gols. O empréstimo ao Vitória aconteceu em março.

Erick em treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Erick teve passagem antiga pelo Vitória

Essa não é a primeira passagem de Erick pelo Vitória. O jogador defendeu o time de Salvador entre 2018 e 2019. Na época, foi emprestado pelo Braga, equipe de Portugal.

São Paulo tem meta de venda de jogadores

Na última semana, o São Paulo votou o orçamento para 2026. O orçamento prevê receitas de R$ 931,8 milhões, sendo R$ 180 milhões oriundos da venda de jogadores. Em meio às discussões sobre uma possível separação entre o social e o futebol, também entraram em pauta gastos relacionados à festa junina e a outros eventos do clube. O valor relacionado a Erick entraria nesta conta.