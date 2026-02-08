Europeus reagem a gol de Antony contra o Atlético de Madrid: 'Vai para a Copa do Mundo'
Em revanche contra os rivais pela Copa do Rei, brasileiro fez único tento do confronto
O Real Betis venceu o Atlético de Madrid por 1 a 0 neste domingo (8), no estádio Riyadh Air Metropolitano, em partida válida pela 23ª rodada da La Liga. O único gol do clássico foi marcado por Antony, aos 28 minutos do primeiro tempo.
Como foi a partida? ⚽
O ponta-direita recebeu passe de Abdessamad Ezzalzouli, cortou para o meio com a perna esquerda e finalizou de canhota de fora da área. Em vez de chutar colocado no canto como de costume, executou um chute forte e reto, e o goleiro Jan Oblak deixou passar.
Os mandantes chegaram a empatar com cruzamento de Giuliano Simeone pelo lado direito, que resultou em gol contra de cabeça de Diego Llorente, mas o lance foi anulado pelo VAR aos 32 minutos.
Antony atuou por 87 minutos em campo e foi substituído por Rodrigo Riquelme após sentir incômodo na virilha esquerda. Em sua única finalização no jogo, fez o gol que decidiu a partida.
Após a partida, Antony foi mencionado nas redes sociais devido à euforia pela vitória decisiva, que manteve o time nas primeiras posições do campeonato. Abaixo, veja alguns comentários:
Tradução: Antony vai para a Copa do Mundo.
Tradução: Antony tem jogado muito bem desde a temporada passada.
Tradução: Antony concluiu a tarefa.
Tradução: Que golaço do Antony contra o ATM.
Com o resultado, os Colchoneros estacionaram na terceira posição na tabela, na perseguição aos líderes Real Madrid e Barcelona, com 45 pontos após 23 rodadas, fruto de 13 vitórias, seis empates e quatro derrotas, além de 38 gols marcados e 18 sofridos. Os Béticos, por sua vez, seguem na parte de cima da tabela, agora no quinto lugar com 38 pontos, resultado de 10 vitórias, oito empates e cinco derrotas, com 37 gols anotados e 28 contra.
Vale lembrar que foi o segundo jogo entre as duas equipes em intervalo de uma semana. Pelo primeiro confronto, o Atlético de Madrid goleou o Betis por 5 a 0 e avançou às semifinais da Copa do Rei. Na La Liga, no entanto, os Verdiblancos levaram a melhor.
