O Grêmio traçou uma estratégia para repatriar o meia-atacante Tetê, do Panathinaikos, da Grécia. As conversas com o jogador de 25 anos estão em estágios iniciais.

A diretoria gremista iniciou os contatos com o atleta e sabe do interesse mútuo da negociação. Na segunda-feira (22), ele chegou em Porto Alegre (RS) para a folga das festas de final de ano e deixou a tratativa para o empresário Pablo Bueno.

O Panathinaikos sinalizou que aceita uma venda por 5 milhões de euros (R$ 32,8 milhões, na cotação atual). Com dificuldades financeiras, o plano do Tricolor é oferecer um empréstimo com opção de compra.

Novo técnico, Luís Castro já trabalhou com Tetê no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e aprova a contratação.

- Podemos não ter os recursos que gostaríamos, e isso não foi escondido, mas nos obriga a ser mais minuciosos, uma especificidade melhor na escolha. As famílias com pouco dinheiro precisam ser criteriosas. É o respeito que temos que ter na abordagem ao mercado. Não vamos falar isso em tom de lamentação. A realidade é esta, vamos arranjar estratégias para ultrapassar - avaliou Luís Castro, em entrevista coletiva.

Carreira de Tetê, alvo do Grêmio

Criado na base do Grêmio, Tetê sequer chegou a entrar em campo pelo profissional e foi vendido ao Shakhtar Donetsk-UCR em fevereiro de 2019, por 12 milhões de euros (R$ 42 milhões, na cotação da época). O clube tinha 60% e ficou com 15% dos direitos econômicos para uma revenda.

Na Ucrânia, em três temporadas e meia, o meia-atacante marcou 31 gols e deu 13 assistências em 108 partidas. Depois, foi emprestado ao Lyon, da França e Leicester, da Inglaterra, com passagens sem brilho.

Mesmo assim, o Galatasaray, da Turquia, decidiu pagar 3,1 milhões de euros (R$ 16,6 milhões) para comprar Tetê do time ucraniano. Na equipe turca, foram três gols e cinco assistências em 45 confrontos.

Na metade de 2024, o Athletico chegou a ficar próximo de conseguir o empréstimo do atleta, mas o Panathinaikos, da Grécia, atravessou e comprou o jogador por 7 milhões de euros (R$ 43 milhões). No clube grego, tem 13 gols e 10 assistências em 76 jogos.