Estrangeiros reagem à estreia de Raphael Veiga pelo América: 'Sem dúvida'

O meio-campista Raphael Veiga participou de seu primeiro jogo pelo Club América na vitória por 1 a 0 contra o Monterrey, neste domingo (8). O brasileiro, que deixou o Palmeiras recentemente, atuou somente por 23 minutos, entrando no segundo tempo.

Durante sua participação em campo, Veiga completou 15 dos 18 passes que tentou, alcançando um aproveitamento de 83%. O jogador também finalizou três vezes em direção ao gol adversário. Apesar dos bons números, a atuação de Raphael Veiga dividiu opinião entre os torcedores do América.

Enquanto alguns torcedores se mostram otimistas com a chegada do brasileiro, outros não se empolgaram muito com a estreia do ex-Palmeiras.

Torcedores do América reagem à estreia de Raphael Veiga

Tradução: O objetivo era trazer Paquetá, não Veiga.

Tradução: Quantos minutos Dourado e Raphael Veiga jogaram pela seleção brasileira? Não era essa uma condição para jogadores estrangeiros virem para cá? Que eles tivessem um número mínimo de minutos jogados pela seleção. É por isso que o campeonato mexicano é tão patético.

Tradução: Um resumo da estreia de Raphael Veiga no Club América: 23 minutos jogados e nesse curto período ele já mostrou sua qualidade, ele é uma estrela. Plena confiança de que Raphael Veiga nos trará muita alegria.

Tradução: Ele parece muito entusiasmado por se juntar ao Club América, dá para ver seu desejo de ter sucesso, sem dúvida será um jogador que contribuirá muito em campo.

Com a vitória diante do Monterrey, o América chegou a oito pontos após cinco rodadas, ocupando a oitava colocação na tabela do Campeonato Mexicano. Após sua estreia, Raphael Veiga comentou sobre suas primeiras impressões no novo clube;

Estou muito feliz por estrear com esta camisa. Ainda estou sentindo os efeitos da altitude, um pouco, mas a cada dia me sinto melhor, então poderei ajudar mais a equipe e juntos podemos conquistar o título este ano. Veiga após estreia pelo Club América em triunfo sobre Monterrey

