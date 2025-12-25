Internacional terá apenas 8 milhões de dólares para compras

O técnico Paulo Pezzolano chegou ao Beira-Rio sabendo da questão financeira. O diretor técnico Abel Braga também. Pelo que o Correio do Povo adiantou e apuração do Lance! confirmou, a situação é bem complicada para o Departamento de Futebol. Tanto que o Orçamento do Internacional prevê apenas 8 milhões de dólares, cerca de R$ 44,2 milhões conforme o câmbio atual.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Vale lembrar que o texto projetando arrecadação e gastos foi aprovado pelo Conselho Deliberativo no começo da semana passada.

Inter terá apenas 8 milhões de dólares para compras

A quantia, é modesta para os padrões até do próprio clube, e já está parcialmente comprometida. Isso porque o Colorado confirmou que exercerá o direito de compra do atacante Johan Carbonero junto ao Racing-ARG. O empréstimo termina em 31 de dezembro, e para manter o colombiano no Beira-Rio, o colorado terá que desembolsar 4 milhões de dólares.

Resta saber como será contabilizado o parcelamento acertado entre os clubes. Do valor total será abatido os 400 mil dólares pagos pelos 12 meses de 2025. Os 3,6 milhões de dólares restantes serão divididos em seis parcelas semestrais de 600 mil dólares, a serem quitadas até dezembro de 2028.

continua após a publicidade

Negócio é visto como investimento

Nos bastidores do Beira-Rio, o negócio é visto como investimento, já que a possível convocação para a Copa do Mundo possa valorizar o passe do camisa 7. Nas duas últimas vezes que esteve com La Tricolor, Carbonero esteve em campo por 37 vezes, marcando dois gols. Mesmo que o atleta seja revendido por um valor maior, ela não poderá ser usado para novas compras.

Mesmo que apenas duas parcelas da aquisição dos direitos do colombiano sejam contabilizado em 2026, já seriam 1,2 milhões de dólares, sobrando 6,8 milhões de dólares para aquisições no mercado. Uma realidade que impõe desafios ao técnico Paulo Pezzolano, que precisará de criatividade, aproveitamento de jovens e soluções internas para montar uma equipe.

continua após a publicidade