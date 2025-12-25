O meia Gabriel Boschilia, ex-São Paulo e Internacional, renovou com o Operário-PR nesta quinta-feira (25). O jogador de 29 anos foi um dos destaques da Série B e fez a melhor temporada da carreira.

Boschilia tinha vínculo com o Fantasma até novembro de 2026 e agora ampliou o acordo para o final de do mesmo mês de 2027. Ele chegou a ser procurado por Fortaleza e Goiás após o término da Segundona.

- Estou muito feliz por seguir no Operário-PR. Posso dizer que vivo o melhor momento da minha carreira. Ser capitão deste grupo e vestir a camisa 10 é uma grande responsabilidade e vou continuar dando o meu máximo pelo clube e pela torcida - celebrou o meia.

O camisa 10 do Fantasma foi o terceiro jogador com mais participações em gols na Série B deste ano, com 15. Ele marcou nove gols e deu seis assistências em 34 jogos.

Boschilia só ficou atrás dos atacantes Pedro Rocha, do Remo, que foi o artilheiro da Série B, com 15 gols, e ainda deu oito passes decisivos, em um total de 23, e de Cléber, do Avái, que fez 13 gols e deu quatro assistências, com 17. Nas assistências, o líder foi o meia-atacante Giovanni Augusto, da Chapecoense, com 10.

No Operário-PR, Boschilia lidera o ranking de gols no ano (15) e na Série B (nove), assim como nas assistências, com oito e seis passes, respectivamente. Esses números foram feitos em 54 jogos, o primeiro dentro do elenco, ao lado do goleiro Elias.

Em 2025, com Paranaense, Copa do Brasil e Série B, o meia tem 23 participações em gols e atingiu o melhor ano da carreira em números e também em partidas.

O meia superou, de longe, a temporada 2016-17 pelo Mônaco, da França, que era a melhor de sua carreira. Naquele ano, ele marcou oito gols e deu três assistências, com 11 participações para gol em apenas 16 jogos. Já em partidas, a maior tinha sido em 2018-19, com 32, pelo Nantes.

- A renovação com o Boschilia é motivo de muita satisfação para o clube. Trata-se de um jogador diferenciado, líder e identificado com o Operário-PR e com a nossa torcida. Ele representa exatamente o perfil de atleta que buscamos, comprometido, competitivo e capaz de elevar o nível do elenco - afirmou Júnior Bueno, diretor de futebol.

Números de Boschilia no Operário-PR em 2025

Temporada

54 jogos (1º no Operário-PR) 15 gols (1º no Operário-PR) 8 assistências (1º no Operário-PR) 23 participações em gol (1º no Operário-PR)

Série B

34 jogos 9 gols (1º no Operário-PR, 5º geral) 6 assistências (1º no Operário-PR, 3º geral) 23 participações em gol (1º no Operário-PR, 3º geral)

Boschilia comemora gol em Paysandu x Operário-PR, pela Série B. Foto: Fernando Torres/Agif/Gazeta Press

Boschilia no Operário-PR

Contratado em agosto de 2024, vindo do Gyori ETO, da Hungria, o meia Boschilia fez quatro gols em 17 jogos naquela edição da Série B. Ao fim da competição, ele renovou o contrato de novembro de 2025 até novembro de 2026.

Neste ano, o atleta fez 15 gols e deu oito assistências em 54 partidas. Ao todo, pelo Operário-PR, Boschilia tem 71 jogos, com 18 gols e oito passes decisivos.

Carreira de Boschilia, do Operário-PR

Boschilia iniciou nas categorias de base do Guarani e terminou a formação no São Paulo, clube que se profissionalizou em 2014. Em agosto de 2025, após cinco gols em 45 jogos, ele foi vendido ao Monaco por 9 milhões deu euros (R$ 34,7 milhões, na cotação da época).

No período, ele chegou a ser emprestado ao Standard Liège, da Bélgica, e ao Nantes, da França. Pelo Monaco, com várias lesões, foram somente 35 jogos, com oito gols e três assistências.

Em 2020, Boschilia acertou com o Inter e fez cinco gols, além de cinco assistências, em 61 partidas. Entre 2022 e 2023, o meia passou pelo Coritiba, com um gol em 21 jogos, e passou pela Hungria antes de acertar com o Operário-PR.