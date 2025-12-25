Apesar da campanha no Campeonato Brasileiro deste ano, com a permanência sendo garantida apenas na última rodada. Além de Vitão, quase acertado com o Cruzeiro, Luis Otávio, vendido ao Orlando City, e Ricardo Mathias, em negociação com o Al-Ahli-ARS, e de outros nomes que já foram sondados, mais jogadores do Internacional interessam no mercado da bola. Confira o que o Lance! apurou.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O Lance! já revelou quatro nomes que estão na mira de outras equipes – um com negócio definido e outro encaminhado. Agora, outros atletas despertam interesse. Confira:

Jogadores interessam no mercado

Bruno Gomes

O volante é alvo do Athletico-PR, que retorna à Série A, e também do São Paulo. O clube paranaense, inclusive, já formalizou uma proposta ao Inter. A oferta, porém, acabou recusada. A expectativa é de que uma nova investida ocorrerá em breve. A tendência é que o camisa 15 tenha seu vínculo ampliado no Beira-Rio, já que é visto como peça-chave para o time de 2026.

continua após a publicidade

Bernabei

O lateral-esquerdo está no radar do River Plate, que prepara uma oferta. Fontes na Argentina dizem que a equipe de Marcello Gallardo deve botar na mesa 5 milhões de dólares, ou R$ 27,6 milhões no câmbio atual. Por ser o único da posição, os cartolas colorados têm resistência ao negócio.

Vitinho

Titular na reta final do Brasileirão e com 11 gols no ano, o camisa 28 tem contrato até junho e já poderia assinar pré-contrato. O atleta teria uma proposta do futebol chinês e estaria na mira do Santos. A tendência, pelo que foi ouvido junto ao estafe do jogador, é de permanência, já que ele e a família estariam adaptados a Porto Alegre. A ideia é ampliar o contrato após o fim do seu vínculo com o Dínamo Kiev-UCR, também na metade do ano.

continua após a publicidade