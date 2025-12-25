A saída de Jhon Arias em julho não apenas encerrou o ciclo do jogador no Fluminense, como também deixou um vazio que os números ajudam a explicar. Mesmo atuando por apenas sete meses em 2025, o colombiano terminou a temporada liderando quatro estatísticas ofensivas do elenco, cenário que evidencia o peso de sua ausência no segundo semestre.

continua após a publicidade

➡️Torcidas de Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco escolhem presente de Natal

O caminho natural seria que, com metade do ano restante, outros nomes assumissem o protagonismo estatístico. Isso não aconteceu. Arias fechou 2025 como líder em passes decisivos (113), assistências (13), grandes chances criadas (16) e faltas sofridas (95). Nenhum jogador conseguiu superá-lo nesses fundamentos após sua saída, mesmo com mais jogos disputados.

Os dados ajudam a contextualizar a queda de fluidez ofensiva sentida em alguns momentos da temporada pós-julho. Arias concentrava a criação, acelerava transições, quebrava linhas no drible e gerava vantagem territorial com faltas próximas à área. Sem ele, o Fluminense passou a dividir responsabilidades entre mais jogadores, mas sem um substituto direto capaz de reproduzir o mesmo volume de ações decisivas.

continua após a publicidade

Ainda assim, os números também reforçam o mérito individual do colombiano. Em apenas sete meses, ele não só liderou as principais estatísticas criativas como permaneceu entre os primeiros colocados em outros fundamentos, como dribles certos (77, segundo no elenco), aproveitamento de passes (89%), passes longos e participação em finalizações. Mesmo distante do clube na reta final, Arias seguiu figurando nos rankings internos como referência.

A leitura combinada dos dados aponta para dois efeitos claros: de um lado, a dimensão do impacto técnico de Arias, capaz de produzir números de liderança em metade de uma temporada; de outro, a dificuldade do Fluminense em repor esse perfil no restante do ano. A ausência foi sentida não apenas no desempenho em campo, mas também nas planilhas. Em 2025, Arias saiu cedo. Os números ficaram até o fim.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Arias domina estatísticas ofensivas no Fluminense em 2025

⚽ Gols

1 . Germán Cano – 20 2 . Kevin Serna – 13 3 . Canobbio – 13 4 . Everaldo – 8 5 . Samuel Xavier – 7

🎯 Assistências

1 . Jhon Arias – 13 2 . Kevin Serna – 8 3 . Fuentes – 5 4 . Canobbio – 5 5 . Keno – 4

🔄 Dribles certos

1 . Kevin Serna – 117 2 . Jhon Arias – 77 3 . Canobbio – 59 4 . Riquelme – 57 5 . Martinelli – 40

📊 Aproveitamento nos passes

1 . Thiago Silva – 91% 2 . Jhon Arias – 89% 3 . Nonato – 89% 4 . Martinelli – 88% 5 . Ignácio – 88%

📐 Aproveitamento em passes longos

1 . Martinelli – 73% 2 . Facundo Bernal – 59% 3 . Hércules – 58% 4 . Thiago Silva – 55% 5 . Samuel Xavier – 52%

🎯 Finalizações

1 . Everaldo – 90 2 . Kevin Serna – 80 3 . Canobbio – 80 4 . Germán Cano – 73 5 . Jhon Arias – 47

🥅 Finalizações no gol

1 . Kevin Serna – 39 2 . Canobbio – 39 3 . Germán Cano – 33 4 . Everaldo – 31 5 . Jhon Arias – 23

🧠 Passes decisivos

1 . Jhon Arias – 113 2 . Kevin Serna – 60 3 . Renê – 54 4 . Canobbio – 47 5 . Everaldo – 42

🚨 Grandes chances criadas

1 . Jhon Arias – 16 2 . Kevin Serna – 12 3 . Everaldo – 9 4 . Canobbio – 9 5 . Martinelli – 5

🥊 Faltas sofridas

1 . Jhon Arias – 95 2 . Canobbio – 91 3 . Martinelli – 66 4 . Everaldo – 58 5 . Samuel Xavier – 56