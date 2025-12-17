O Internacional está perto de fechar a venda do atacante Ricardo Mathias para o mundo árabe. Pelo que antecipou o jornalista identificado Alexandre Ernst e confirmou o Lance!, o Al-Ahly, da Arábia Saudita desembolsada 9 milhões de euros, cerca de R$ 58,4 milhões na cotação atual.

continua após a publicidade

Com o valor, o Alvirrubro baterá a meta de R$ 160 milhões em vendas de jogadores.

O camisa 49 é o segundo garoto do Celeiro de Ases, a base colorada, negociada na reta final de 2025. Nos dias que se seguiram ao encerramento do Campeonato Brasileiro foi confirmada a venda de Luis Otávio, de 18 anos. O volante foi repassado ao Orlando City, dos EUA, por 3,5 milhões de dólares, ou R$ 19,3 milhões.

Ricardo Mathias atuou em 32 partidas pelo Inter nesta temporada, marcando sete gols e dando uma assistência. Teve atuações destacadas contra o Nacional-URU, abrindo placar no 2 a 0, em Montevidéu, e contra o Ceará, quando marcou um gol contra e, minutos mais tarde, desempatando a partida, que terminou 2 a 1.

continua após a publicidade

Antes das duas negociações, o clube gaúcho a acumulava R$ 116,6 milhões em negócios. Agora, com os R$ 77,7 milhões de Luis Otávio e Ricardo Mathias, a rubrica orçamentária chega a R$ 194,3 milhões, R$ 34,3 milhões acima da meta estabelecida no começo do ano.

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional