Lateral-esquerdo não deve ser aproveitado no Internacional

Mesmo com a remontagem do elenco e a sondagem do River Plate por Bernabei, o lateral-esquerdo Ramon não deve ser aproveitado no Internacional na próxima temporada. Emprestado ao Vitória em agosto, o jogador deve continuar no Barradão. Os clubes conversam uma forma de permanência do jogador em Salvador. O negócio, porém, depende da análise que o novo técnico Paulo Pezzolano está fazendo do elenco colorado.

Pelo que apurou o Lance!, o uruguaio pretende avaliar, ao lado do diretor técnico Abel Braga e o restante do Departamento de Futebol, individualmente os atletas à disposição antes de definir o elenco para 2026.

Lateral-esquerdo não deve ser aproveitado

Contratado no início da temporada por cerca 1,5 milhão de euros, aproximadamente R$ 9,1 milhões pelo câmbio da época, Ramon teve seus direitos adquiridos junto ao Olympiacos-GRE. Ele acabou tendo poucas oportunidades no primeiro semestre, até sendo preterido por Victor Gabriel, lateral de origem, mas que começou o ano como zagueiro.

Diante da falta de espaço, foi emprestado ao Vitória, onde encontrou sequência de jogo e teve e protagonismo na reta final do Campeonato Brasileiro, ajudando a equipe baiana a evitar o rebaixamento.

Pelo Leão, o lateral, que tem contrato com o Inter até o final de 2027, disputou 19 partidas no segundo semestre. Ficou de fora em somente dois jogos, por suspensão. As boas atuações o levaram a ser um dos destaques na campanha de recuperação que a equipe comandada por Jair Ventura teve. Por isso o interesse na permanência do jogador.

Bernabei interessa ao River Plate

Antes de chegar à avenida Padre Cacique, Ramon passou por Flamengo, Red Bull Bragantino, Espanyol-ESP, Cuiabá e pelo time grego. O desempenho recente reforça suas chances de ser reaproveitado, especialmente em um contexto de possíveis mudanças e de necessidade de reposição no setor.

O grupo colorado conta apenas com Bernabei para a posição. O argentino teve suas atuações contestadas ao longo da temporada e, apesar disso, desperta interesse do mercado. O River Plate, da Argentina, estaria preparando uma proposta de 5 milhões de dólares, R$ 27,6 milhões no câmbio atual.