Volante e Internacional conversam para retorno ao Beira-Rio

O volante Fernando e o Internacional conversam para retorno ao Beira-Rio. Conforme noticiou o jornalista identificado Vagner Martins, o Vaguinha, o camisa 5, um dos destaques no primeiro semestre alvirriubro, tem negociado com dirigentes uma possível volta a Porto Alegre. Como apurou o Lance!, porém, o movimento só ocorrerá se houver aval da nova comissão técnica, comandada por Paulo Pezzolano.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Aos 38 anos, o jogador deixou o Colorado em agosto, após sofrer ruptura do ligamento cruzado posterior do joelho direito, em partida contra o Fluminense, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, em 1º de junho.

Volante e Internacional conversam

O atleta está recuperado da lesão e tem mantido o preparo físico com um profissional contratado, no Interior de Goiás. Pelas informações obtidas pela reportagem, não há um acerto financeiro, assim como a recontratação ainda não recebeu um sinal verde do técnico uruguaio.

continua após a publicidade

Assim como na situação de Luiz Gustavo, é analisado se o camisa 5 pode ou não ser encaixado no estilo de jogo de Pezzolano. Se a resposta for positiva, a direção tentará encaminhar a contratação.

Desconforto na saída

Apesar do desencontro de informações sobre a saída de Fernando, em agosto, após algumas declarações em entrevista ao programa Bola da Vez, da ESPN, a relação com os cartolas alvirrubros é considerada muito boa.

continua após a publicidade

O Lance! apurou que, no acordo de rescisão, o Inter ficou com a preferência de recontratar Fernando, caso ele decida voltar a jogar. As conversas devem prosseguir na próxima semana e, se houver ok de Pezzolano, Fernando poderá voltar ao Inter.

O que não está certo é se, com o retorno do volante que foi titular até sua lesão, a negociação com Luiz Gustavo, que atua na mesma faixa do campo, será mantida.

Os times de Fernando

2005-2007 – Vila Nova

2007-2008 – Estrela Amadora-POR

2008-2014 – Porto-POR

2014-2017 – Mancheste City-ING

2017-2019 – Galatasaray-TUR

2019-2023 – Sevilla-ESP

2024-2025 – Internacional